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مندوب إيران بالأمم المتحدة: استئناف العلاقات بين إيران والسعودية سيسرع وقف اطلاق النار في اليمن وبدء حوار شعبي وتشكيل حكومة وطنية شاملة

الأحد ١٢ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٢ بتوقيت غرينتش

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