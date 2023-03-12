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فروا من السجن قبل أسبوع..

مقتل 3 إرهابيين واعتقال رابع في موريتانيا

مقتل 3 إرهابيين واعتقال رابع في موريتانيا
الأحد ١٢ مارس ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت السلطات الموريتانية، أمس السبت، مقتل 3 "إرهابيين" واعتقال رابع خلال عملية أمنية شمالي البلاد، بعد نحو أسبوع من فرارهم من السجن المدني بالعاصمة نواكشوط.

العالم- إفريقيا

وقالت وزارتا الدفاع والداخلية الموريتانيتان، في بيان مشترك، إن أحد أفراد القوات المسلحة قتل خلال العملية الأمنية التي تمت بولاية آدرار.

وجاء في البيان أن تحديد مكان الفارين الذين تحصنوا في منطقة جبلية وعرة تم بالتنسيق بين القوات الجوية والبرية بعد أن رجحت اللجنة الأمنية العليا المكلفة بمتابعة الملف إمكانية وجودهم بمنطقة في ولاية آدرار.

ووفقا للبيان نفسه، فقد تعرضت وحدات الدرك المتخصصة في مكافحة الإرهاب أثناء عمليات البحث عن الفارين لإطلاق نار كثيف دخلت على إثره في اشتباكات مع العناصر الإرهابية.

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