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الخرطوم: نرغب في إعادة تشغيل الرحلات الجوية المباشرة مع موسكو

الخرطوم: نرغب في إعادة تشغيل الرحلات الجوية المباشرة مع موسكو
الأحد ١٢ مارس ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٧ بتوقيت غرينتش

أعلن السفير السوداني في موسكو محمد سراج، اليوم الأحد، أن بلاده ترغب في إعادة تسيير الرحلات الجوية المباشرة مع روسيا.

العالم- السودان

وحسب موقع "سبوتنيك" الروسي،قال سراج إنه "خلال الحقبة السوفييتية، كانت هناك رحلات مباشرة بين البلدين".

وأضاف "كانت شركة أيروفلوت تسير الرحلات إلى السودان كما استخدمت مطار الخرطوم كنقطة انطلاق إلى وجهات أخرى".

وتابع "آمل في مراجعة هذة المسألة وأن تتم العودة إلى الرحلات المباشرة بين روسيا والسودان".

وأوضح أن هذه الخطوة من شأنها أن تسهل حركة الأفراد والتجارة وتؤثر إيجابيا في العلاقات الثنائية.

يذكر أنه منذ منتصف القرن العشرين، كان يوجد رحلات طيران مباشرة بين الاتحاد السوفييتي والسودان، ولكنها متوقفة في الوقت الحالي.

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الخرطوم: نرغب في إعادة تشغيل الرحلات الجوية المباشرة مع موسكو

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