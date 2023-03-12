الخرطوم: نرغب في إعادة تشغيل الرحلات الجوية المباشرة مع موسكو

العالم- السودان

وحسب موقع "سبوتنيك" الروسي،قال سراج إنه "خلال الحقبة السوفييتية، كانت هناك رحلات مباشرة بين البلدين".

وأضاف "كانت شركة أيروفلوت تسير الرحلات إلى السودان كما استخدمت مطار الخرطوم كنقطة انطلاق إلى وجهات أخرى".

وتابع "آمل في مراجعة هذة المسألة وأن تتم العودة إلى الرحلات المباشرة بين روسيا والسودان".

وأوضح أن هذه الخطوة من شأنها أن تسهل حركة الأفراد والتجارة وتؤثر إيجابيا في العلاقات الثنائية.

يذكر أنه منذ منتصف القرن العشرين، كان يوجد رحلات طيران مباشرة بين الاتحاد السوفييتي والسودان، ولكنها متوقفة في الوقت الحالي.