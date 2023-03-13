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عسل أرجواني يحيّر الخبراء

عسل أرجواني يحيّر الخبراء
الإثنين ١٣ مارس ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٤ بتوقيت غرينتش

تنتج منطقة ساندهيلز في ولاية كارولينا الشمالية، نوعا من العسل النادر الأرجواني اللون، والذي لا يوجد له مثيل في مكان آخر بالعالم.

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ويجذب هذا العسل الأرجواني مربي النحل من جميع أنحاء العالم و، يعتمد لون العسل الذي يختلف من الأصفر الفاتح إلى الكهرماني الغامق على رحيق الزهرة، ولكن في حالة العسل الأرجواني، لم يتم تحديد السبب وراء لونه بعد، مما تسبب في حيرة كبيرة بين الأشخاص والعلماء أيضًا..

وأشار البعض أنه يأتي من بعض الفواكه مثل العنب البري أو التوت البري، ولكن أوضح العلماء ومربو النحل أن حشرات النحل ليس لديها أسنان قوية بما يكفي للدغ زهور التوت..

ووفقًا للبروفيسور، جون أمبروز من جامعة ولاية كارولينا الشمالية، فإن العسل الأرجواني قد يكون نتيجة لتفاعل كيميائي بين الحمض الموجود في معدة النحل والألمنيوم..

وبالنسبة للذين قاموا بتجربة العسل الأرجواني، فهو يمتلك مذاقًا غريبًا مع طعم خفي للعنب أو التوت.

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عسل أرجواني يحيّر الخبراء

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