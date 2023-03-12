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بعد اغتيال 3 شبان فلسطينيين..

الاحتلال الاسرائيلي يدعي تنفيذ عملية استباقية +فيديو

الأحد ١٢ مارس ٢٠٢٣ - ١١:٥٣ بتوقيت غرينتش

استشهد ثلاثة شبان فلسطينيين واعتقل رابع في كمين لقوات الاحتلال الاسرائيلي عند حاجز صرة غرب مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

العالم - فلسطين

فداء للقضية الفلسطينية مازالت مدينة نابلس تجود بخير شبابها؛ فقد اكدت وزارة الصحة الفلسطينية نبأ استشهاد ثلاثة شبان فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي غرب المدينة الواقعة شمال الضفة الغربية المحتلة.

الشهداء ارتقوا، بحسب مصادر محلية، جراء اطلاق قوات الاحتلال النار على سيارتهم.

اما الاحتلال الاسرائيلي فكان له رواية اخرى، تفيد بان دورية من لواء غولاني نفذت ما وصفه بالعملية الاستباقية، واطلقت النار على ثلاثة فلسطينيين حاولوا تنفيذ عملية اطلاق نار على موقع عسكري، مؤكدا استشهادهم.

بيان جيش الاحتلال اشار الى اعتقال شاب رابع من المكان، مدعيا ان اشتباكات مسلحة دارت بين قواته والشباب من مجموعة عرين الاسود دون وقوع اصابات في صفوف قواته.

وليبرر جريمته، نشر الاحتلال الاسرائيلي الذي انتشرت قواته بكثافة في مكان الاغتيال، صورة لاسلحة ادعى انها كانت بحوزة الشبان الاربعة.

اما مساجد نابلس فقد نعت الشهداء، واغلقت المحلات في البلدة القديمة بالمدينة ضمن اضراب شامل اعلن حداداً على ارواح الشهداء.

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