العالم في عشرينيتها.. عقدين من العطاء والصدق والشفافية + فيديوهات

العالم - إيران

وفي تغطية مباشرة وغير مباشرة خصصت القناة فقرات عديدة بهذه المناسبة التقت فيها ببعض العاملين والمراسلين والكوادر، مستعطلعة معهم المسيرة التي تم قطعها خلال العشرين سنة الماضية.

وفي فقرة مباشرة على الهواء قامت نور محمد مذيعة القناة بسرد قصة التحاقها بقناة العالم منذ اوائل الحرب السورية.

وقالت نور محمد ان "سوريا عاشت حرباً اعلامية تزامناً مع الحرب الميدانية، فكنت اتوق لمعرفة الحقيقة وكانت قناة العالم من القنوات المميزة بنقل الحقيقة وموجودة دائماً بالساحات".

وأوضحت نور انها التحقت بركب قناة العالم كمراسلة حربية بمحافظة حماه عام 2016 ثم انتقلت الی ادلب والرقة.

ومارست نور عملها بإعداد العديد من الوثائقيات من مدينة حماة والرقة ثم انتقلت الی طهران في نهاية 2019 للعمل كمقدمة برامج ومذيعة أخبار.

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من جانبها قالت مذيعة قناة العالم الاخبارية القديرة "فاطمة عباسي" إن مهنة الاعلام فضلا عن صعوباتها وتحدياتها هي مسؤليىة كبيرة على عاتق الاعلامي خاصة في القنوات التي تتخذ نهج المقاومة نصرة المظلوم كقناة العالم.

وأضافت، أن الاستمرار في مهنة الإعلام الصادق والشفاف يتطلب معالجة الصعوبات وتجاوز التحديات.

وأشارت "فاطمة عباسي" الى ان قناة العالم الاخبارية تسعى الى ان يعمل كل طاقهما بروح الفريق الواحد من أجل أن تقدم الافضل للمشاهد، موضحة أنها تعلمت الكثير خلال مسيرتها الاعلامية مع هذه القناة.

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وتحدث مذيع قناة العالم حيدر زيبرم عن إحدی ذكرياته الطريفة عند تقديم الاخبار مع المذيعة السابقة كفاية دغاغلة.

وأشار زيبرم الی ان المذيعين حسين عزالدين وكفاية دغاغلة انهيا تقديم الاخبار السياسية وانتقلا الی الاخبار الرياضية، فبدأ بتقديم الاخبار الرياضة وعند نهاية الاخبار الرياضية أراد الانتقال الی كفاية دغاغلة لكنها نسي اسم المذيعة.

وأوضح حیدر زيبرم ضاحكاً ان حسين عزالدين، قام بمبادرة مضحكة فعرف نفسه ثم عرف كفاية دغاغلة له وللمشاهدين.

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وفي مبادرة لطيفة قام مراسل قناة العالم في طهران، محمد باقر علي بجولة في غرفة الاخبار والتي تعتبر قلب قناة العالم النابض، ليتحدث مع رئيس تحرير قناة العالم سمير شوهاني.

وأكد شوهاني ان قناة العالم تتميز بكادر واسع الجنسيات يشمل محررين ورؤساء تحرير ومذيعين من سوريا، والعراق، والسودان، ولبنان، واليمن، والسودان.

وأوضح ان لقناة العالم مكاتب متعددة في شتی البلدان لاسيما في فلسطين، والسودان، والمغرب، وموريتانيا، ولبنان، وتركيا، وافغانستان، وباكستان، والعراق ومناطق اخری.

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وقال مدير مكتب قناة العالم الإخبارية في سوريا حسام زيدان، إن مؤسسة الإذاعة التلفزيون الإيراني، تتميز بتغطيتها للوقائع من قلب الحدث بنهج محور المقاومة، وكذلك بقنوات ناطقة بعدة لغات ومشيرا إلى أن بهذه المواصفات، بالثبات على المبادئ والقيم الإسلامية وصل صدى صوتها ليس فقط إلى كافة المنطقة، بل استطاع الوصول إلى أميركا الجنوبية وأوروبا.

بدورها قالت حنان ضيا الإعلامية اللبنانية القديرة ومقدمة برنامج نوافذ على شاشة قناة العالم، إن الإعلامي عندما يجد نفسه فرد من أسرة تتكون من مجموعة قنوات وإعلاميين بمختلف الجنسيات، يجعله أن يشعر بالفخر وخطوة ليجانبه نحو التميز في العالم الإعلامي.

وأضافت، أنها تفاجأت عند مجيئها الى طهران باقامة مهرجان الصبح للانتاج الخارجي لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الايراني والتكريم والجوائز المقدمة في هذا المهرجان.

وأشارت حنان ضيا إلى أن رسالة الإعلام المقاومة رسالة سامية، لهذا تواجه تحديات كبيرة، موضحة أن مسيرة الإعلامي المقاوم تسير على الأشواك في عالم يسوده التحريف والتضليل للواقع.

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