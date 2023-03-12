إرادة جادة بين طهران وبغداد لإطلاق خط السكك الحديدي شلمجة – البصرة

العالم - إيران

وفي إشارة إلى جدية اللجان الخمس للتعاون الاقتصادي بين إيران والعراق على هامش اجتماع اللجنة الاقتصادية الإيرانية والعراقية المشتركة في فندق الرشيد ببغداد، فقد صرّح آل صادق: "إنّ هذه اللجان تقوم بأعمال تمهيدية وسيتم الانتهاء من هذه الاتفاقيات غدا الإثنين وسيتم التوقيع عليها خلال دقائق."

وتابع حديثه بأنه يرى إرادة جادة من كلا البلدين لإطلاق خط السكة الحديد "شلمجة – البصرة".

وأوضح آل صادق انه و خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي "محمد شياع السوداني" إلى إيران تم التأكيد على هذا الأمر المهم (إطلاق خط السكة الحديد "الشلمجة – البصرة") وان عمل البلدين يسير بشكل جدي في هذا الخصوص بحيث شكل رئيس الوزراء العراقي بنفسه لجنة لتولي هذا الموضوع ."

وتابع السفير الإيراني في العراق قائلا: أن كِلا الجانبين ينفذان الآن التزاماتهما فيما يتعلق بالسكك الحديد، ونأمل أن تؤتي هذه الإجراءات ثمارها قريبا عبر افتتاح خط السكة الحديد "شلمجة – البصرة".

يذكر أن الوفد الإيراني المؤلف من 60 عضوا برئاسة وزير الاقتصاد والمالية "إحسان خاندوزي" و "سيد موسى طباطبائي" ممثل وزارة الخارجية الإيرانية يشارك في هذه الاجتماعات مع الاطراف العراقية على رأس 5 لجان.

كما صرّح عبد الأمير ربيحاوي، المستشار التجاري الإيراني في بغداد: "من المقرر أن تلتقي هذه اللجان الخمس، التي تضم لجان التجارة والنقل البري والتمويل المصرفي والاستثمار والطاقة، مع المسؤولين العراقيين من أجل تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين في مختلف المجالات ومن ثم توقيع وثائق التعاون فيما بينهما."

والجدير بالذكر أن هذه الاجتماعات تعقد في الفترة الممتدة من 12 إلى 14آذار/مارس في العاصمة العراقية بغداد وأن وزير التجارة العراقي "أثير داوود سلمان "هو رئيس الوفود والمفوضيات العراقية المناظرة في هذه الاجتماعات.