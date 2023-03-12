قلعة نوي مدربا لمنتخب إيران لكرة القدم خلفا لكيروش

العالم - إيران

وسبق لـ قلعة نوي أن قاد منتخب إيران مدربا في كأس أمم آسيا 2007.

ووقع الاختيار على قلعة نوي لتولي مهمة مدير الجهاز الفني لمنتخب إيران بعد موافقة غالبية مجلس إدارة الاتحاد الإيراني علما أن قلعة نوي يدرب حاليا نادي "كل كهر" الذي يحتل المركز الخامس بترتيب الدوري الممتاز لكرة القدم.

وكان كارلوس كيروش قد انتهى عقده الذي امتد لمدة 3 شهور مع الاتحاد الإيراني بعد انتهاء منافسات كأس العالم قطر 2022

ويمتد فترة التعاقد مع المدرب الوطني قلعة نوئي حتى نهاية كأس أمم آسيا 2023 في قطر مع امكانية تمديد العقد بحسب رغبة الطرفين.

ويخلف المدرب الجديد، البرتغالي كيروش الذي انتهي عقده الذي استمر لمدة 3 شهور مع الاتحاد الايراني اي بعد نهائيات كأس العالم مونديال قطر 2022.

هذا اعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن تصنيف المنتخبات المشاركة في بطولة كأس أمم آسيا 2023 في قطر والتي ستجري قرعتها بعد شهرين في 11 مايو أيار المقبل.



وجرى تصنيف المنتخبات التي ستخوض غمار منافسات كأس أمم آسيا 2023 على النحو التالي:

الفئة الاولى: قطر (المضيفة) - اليابان - كوريا الجنوبية - إيران - السعودية - أستراليا

الفئة الثانية: العراق - الإمارات - سوريا - عمان - فيتنام - الصين

الفئة الثالثة: لبنان - أوزبكستان - الأردن - البحرين - فلسطين - قيرغيزستان

الفئة الرابعة: الهند - طاجيكستان - تايلاند - ماليزيا - هونج كونج - إندونيسيا



وتقام نهائيات كأس آسيا 2023 خلال الفترة ما بين 12 كانون ثاني/ يناير حتى 10 شباط/ فبراير من العام المقبل 2024.

وكان من المقرر أن تُقام البطولة في 10 مدن صينية في شهري حزيران/ يونيو وتموز/ يوليو من العام الحالي 2023، قبل أن تعتذر الصين في العام الماضي بسبب الظروف الاستثنائية المتعلقة بجائحة كورونا لتُبدي كل من كوريا الجنوبية وإندونيسيا إلى جانب قطر رغبتها في استضافة البطولة، قبل أن تنسحب الدولتان لتفوز قطر بالتنظيم للمرة الثالثة في تاريخها بعد نسختي 1988 و2011.

وتقام النسخة المقبلة من البطولة بمشاركة 24 منتخباً للمرة الثانية بعد النسخة الماضية التي أقيمت في الإمارات عام 2019 وتوج المنتخب القطري بلقبها.

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