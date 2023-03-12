"التاريخ سيحاسبه".."مايك بنس" يشن هجوما حادا على ترامب

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وستؤدي هذه التصريحات على الأرجح إلى تعميق الخلاف بين المرشحين السابقين منذ أن رفض بنس المشاركة في جهود ترامب لإلغاء نتائج انتخابات 2020 والبقاء في السلطة، كما نقلت وسائل إعلام أميركية.

وقال بنس في كلمة ألقاها في حفل عشاء يم أمس،في واشنطن يقيمه صحافيون سنويا للقاء كبار السياسيين إن "الرئيس ترامب كان مخطئا".

ونقلت وسائل إعلام عن بنس قوله "لا أملك الحق في قلب الانتخابات”، مشددا على أن تصريحات ترامب "المتهورة عرضت عائلتي وكل شخص في الكابيتول للخطر في ذلك اليوم".

وأضاف "أعرف أن التاريخ سيحاسب دونالد ترامب".

وكان آلاف من مؤيدي ترامب الذين اقتحموا مبنى الكونغرس في السادس من كانون الثاني/يناير طالبوا بإعدام بنس مما اضطره للجوء إلى مكان آمن.

وأعلن ترامب نيته الترشح لفترة رئاسة جديدة في انتخابات 2024.

وقال بنس إنه قد ينافسه لكسب ترشيح الحزب الجمهوري.

وعادة، يشكل لقاء "غريديرون دينر" السنوي حدثا خفيفا تتخلله عروض هزلية وموسيقى ترفيهية. ومن بدايته تبنى بنس لهجة ساخرة.

وقال "سأدعم بكل إخلاص وبلا تحفظ المرشح الجمهوري للرئاسة في 2024 – إذا كان هذا أنا".

وحوالى نهاية خطابه قال بنس إن هناك قضية واحدة لن يمزح بشأنها. ونقلت صحيفة "واشنطن بوست"عنه قوله إن "الشعب الأميركي يملك حق معرفة ما حدث في مبنى الكابيتول في السادس من كانون الثاني/يناير".

وأضاف "لكن لا تخطئوا في الأمر. ما حدث في ذلك اليوم كان وصمة عار وتصويره بأي طريقة أخرى ليس لائقا".

ولم تكن تصريحات بنس القاسية الموجهة إلى ترامب متوقعة في الحفل.

وكتبت المسؤولة السابقة في وزارة الخارجية الأميركية ميريم موخيكا في تغريدة على تويتر "حضرت العشاء ويمكن أن أؤكد أن مايك بنس فاجأ الحضور.. بدا كثيرون مذهولين".