قناة العالم تفوز بجائزة افضل تغطية في مهرجان الصبح الإعلامي

العالم - مراسلون

واذا الصبح نفس؛ عندها ستبدأ رحلة توصل البشر ببعضهم البعض؛ انها النسخة الاولي لمهرجاني الصبح الاعلامي الذي اقيم في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الايرانية وتحديدا في دائرة الاعلام الخارجي الايراني، مهرجان للاعلام المحافظ والمقاوم.

وقال رئيس مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الايرانية بيمان جبلي:"التوجه الی ما تملکه المقاومة من امکانيات ومن عدة ومن عدة في الدول المضيفة للمقاومة والمقاومين، يعتبر أصل أساسي لدينا".

وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر کنعاني:"دور الاعلام في العالم حاسم للغاية حيث يلعب الاعلام دوراً مکملاً في السياسة الخارجية للدول".

من أهداف هذا المهرجان الإعلامي التعرف بكوادر متخصصة من صنانع البرامج في دائرة الاعلام الخارجي وشبكاتها، والتي تضم أكثر من 15 قناة تلفزيونية و30 قناة إذاعية تنتج أعمالاً رائدة في المجال الإعلامي.

وقال رئيس دائرة الاعلام الخارجي الايراني، أحمد نوروزي:"يعد مهرجان صبح للإعلام خطوة نحو ايجاد التواصل الإعلامي بين بعضنا البعض".

اقيم حفل الاختتام للمهرجان في ذكری تاسيس قناة العالم الاخبارية فارتقت الزميلة الدكتور حنان ضيا منبر المهرجان متحدثة عن صعوبات عمل الصحافة من جانب والحرب الاعلامية الغربية من جانب آخر وما بينهما المثابرة لتقديم الاجمل والاقرب الي الحقيقة".

وقالت حنان ضيا خلال کلمتها في المهرجان:"الحمد لله استطعنا ان نجتاز 20 عام من العطاء، 20 عام من المواجهة امام تحديات کبيرة، تعرضنا للحظر وللحجب بمراحل کثيرة واضطررنا ان نکون علی الهواء فقط، فعلی الانترنت حجبنا عن کل الفضاء لانه تتحکم به دول کبری، لکننا استطعنا ان نجتاز هذه المعرکة ولأننا دائماً في طموح دائم فلا نرضی بما نحن عليه الان".

وفي حفل التكريم وتقديم الجوائز حصدت قناة العالم جائزة افضل تغطية خبرية علی تخطيتها الزلزال المدمر في سوريا.

وقال مراسل قناة العالم في سوريا حسام زيدان:"ان تشعر بهذا القدر الکبير من المحبة والتقدير في هذا المهرجان يوازي کل الجهود التي بذلتها والمراحل الخطرة والصعبة علی المستوی الانساني في مرحلة الزلزال تجدها قد تلاشت امامک وان هذا الجهد قد وصل وان هذه الرسالة قد اعطت ثمارها وانت کنت قادر ان تنقل المعاناة الانسانية الحقيقية للناس وهذا صدی مهم جداً لمتابعة عملک ومسيرتک الاعلامية والعطاء التقدم وتطوير الذات".

لغاة مختلفة ونهج واحد تثابر وتجهد وتعمل لتکون صوتاً لمن لاصوت له ومنصة لمن لامنصة له واذا الصبح تنفس عندها يبدأ الحديث عن المهنية والصدق والمقاومة.