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مراسلة العالم تکشف عن لحظات مرعبة خلال تغطية الاخبار

الأحد ١٢ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٦ بتوقيت غرينتش

كشفت مراسلة قناة العالم في غزة عن أصعب لحظات مرت بها خلال تغطية القصف الاسرائيلي.

العالم - مراسلون

وفيما تحتفل قناة العالم بالذكری العشرين لانطلاقتها، وقفت أسراء البحيصي وهي مراسلة قناة العالم منذ أكثر من 18 عام، علی مكان مرتفع يطل علی قطاع غزة، مؤكدة ان هذا المكان، يشهد علی الكثير من المواقف خلال 5 اعتداءات اسرائيلية دمر فيها قطاع غزة.

وأكدت ان بيتها يقع في مبنی مقابل المكان الذي وقفت فوقه وعندما كان الاحتلال يقصف مبان غزة كانت تقف لتغطي الحدث وعينها علی اطفالها الذين تركتهم في المبنی المجاور.

وأوضحت انها كانت عندما تنهي التغطية المباشرة، تتصل فوراً علی ابنائها لتتطمن علی أحوالهم وكانت هذه اللحظات، أصعب لحظات مرت بها خلال العمل لقناة العالم الاخبارية في غزة.

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شاهد بالفيديو.. مراسلة العالم تکشف عن لحظات مرعبة خلال تغطية الاخبار

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