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قناة العالم تستذکر انطلاقتها الاولی من مکان اسقاط تمثال صدام

الأحد ١٢ مارس ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٥ بتوقيت غرينتش

سرد مدير مكتب قناة العالم في بغداد ذكرياته من ايام انطلاق القناة بعد اسقاط تمثال الطاغية صدام خلال الغزو الاميركي.

العالم - مراسلون

وقال نويد بهروز من ساحة الفردوس وهي ساحة في بغداد شهدت سقوط تمثال صدام، ان القوات الاميركية عندما وصلت الی ساحة الفردوس في 9 ابريل/ نيسان، قام جندي اميركي بتسلق التمثال لاسقاطه فوضع العلم الاميركي علی وجه التمثال، وبدأ الشعب العراقي منذ تلك اللحظة مقاومة الاحتلال الاميركي.

وأضاف مراسل العالم:"رفض العراقيون، وضع العلم الاميركي علی وجه تمثال صدام، وصعد مواطن عراقي التمثال ووضع العلم العراقي علی وجه التمثال ثم اسقطوه، وكانت هذه اللحظة منطلق المقاومة ضد الاحتلال الاميركي".

وأكد ان قناة العالم واكبت هذه الاحداث وعندما دخل كادر قناة العالم الی البصرة بعد سقوط التمثال، استقبلهم أهالي البصرة بحفاوة، تكريماً لطبيعة تغطيته للأحداث واستقباله للزاوية التي اتخذتها قناة العالم في تغطية الاحداث ابان غزو العراق حيث كشفت زيف الادعاءات الاميركية حول انقاذ العراق بارتكابها ابشع الجرائم ضد الشعب العراقي.

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