بن فرحان: سنظل نسعى للوصول إلى حل سياسي للأزمة الأوكرانية

العالم-السعودية

وقال الدبلوماسي السعودي: "كنا ومازلنا مستعدين لبذل المساعي الحميدة والعمل مع البلدين من أجل الوصول إلى حل سياسي ينهي الأزمة ويوقف الاقتتال وينقذ الأرواح".

وأضاف فيصل بن فرحان: "لقد نجحت مساعي ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في إتمام صفقة لتبادل الأسرى بين الطرفين أسفرت عن عودة مواطنين لعشر دول إلى بلدانهم".

وصرح بأن السعودية ركزت على تسليط الضوء نحو أهمية تلبية الحاجات الإنسانية العاجلة التي تأثرت باستمرار الحرب، مشيرا إلى أن مساعدات الرياض الإنسانية لأوكرانيا أتت استجابة لذلك.

وشدد وزير الخارجية على أن الوضع يتطلب من الطرفين وسائر المجتمع الدولي، إيقاف التصعيد الخطير الذي أضر بالبلدين وأمن أوروبا وأضعف من مستوى التعاون الدولي.