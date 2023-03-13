حروب التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي – الجزء الثاني

العالم – نوافذ

وقال ضيف الحلقة الباحث في الفيزيا وتكنولوجيا النانو الدكتور وسيم جابر إن أوكرانيا تمتلك تقنيات لم تصل الى مستوى الدول المتقدمة جدا كالولايات المتحدة الاميركية وفرنسا وبريطانيا في الذكاء الاصطناعي.

وأضاف ان الحرب الروسية دفع الغرب الى تزويد اوكرانيا بتقنيات عالية الجودة عسكريا. مشيرا الى أن بداية المعركة شاهد العالم تقدم الروس في كافة الجبهات ومنها حدود العاصمة الاوكرانية كييف.

وأكد الدكتور وسيم جابر أن الدول العظمى بدأت خلال الشهرين الاولى من الحرب الروسية الاوكرانية بجس النبض بأن التقنيات الحديثة في المجال العسكري هل بأمكانها أن تحدث تغييرا وبالفعل استخدموها ضد الروس كتجربة حديثة في حرب أوكرانيا والتي غيرت موازين القوى.

من جهته قال رئيس جمعية المعلوماتيين المحترفين الدكتور ربيع بعلبكي إنه من خلال تجربة الاسلحة الذكية يتم استكشاف قدرة العدو بالنسبة لمستخدم تلك الاسلحة.

وأضاف أن العدو يتم ابتزازه عندما تستخدم الاسلحة الذكية ضده مشيرا الى أن حرب تموز كانت نموذجا عندما استخدمت الاسلحة الذكية فيها.

وأكد أن صناعة الاسلحة الذكية باتت هدفا اساسيا للدول العظمى بسبب أن تلك الدول باتت تستطيع تحديد الاهداف بشكل دقيق من خلال استخدام تلك الاسلحة.

بدوره قال الخبير العسكري والاستراتيجي شارل أبي نادر إن النطة الرابحة الاولى وبامتياز في حرب روسيا واوكرانيا هي دخول الاسلحة التكنولوجية.

وأضاف إن الاسلحة الحديثة شكلت الفاصل الاساسي في المواجهة بين روسيا والحلف الاطلسي.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

د. وسيم جابر – باحث في الفيزيا وتكنولوجيا النانو

د. ربيع بعلبكي – رئيس جمعية المعلوماتيين المحترفين

شارل أبي نادر – خبير عسكري واستراتيجي