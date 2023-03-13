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الحكومات المتعاقبة لم تطالب بأسترجاعها..

رئيس حركة حقوق: العراق يمتلك 115 مليار$ في صندوق التنمية الامريكي

رئيس حركة حقوق: العراق يمتلك 115 مليار$ في صندوق التنمية الامريكي
الإثنين ١٣ مارس ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٨ بتوقيت غرينتش

كشف رئيس حركة حقوق، النائب حسين مؤنس، اليوم الاحد، ان العراق يمتلك 115 مليار دولار في صندوق التنمية الامريكي، فيما اشار الى ان الحكومات المتعاقبة لم تطالب بأسترجاعها.

العالم - العراق

وقال مؤنس خلال حديثه لبرنامج (عشرين)، الذي تبثه فضائية السومرية، إن "التفاوض مع واشنطن بشأن الدولار لم يكن بخصوص سعر الصرف والولايات المتحدة ليست مع تخفيضه وانما كان لتحديد واعطاء مهلة لحل مشكلة المنصة الالكترونية لتنظيم وضع العملة في البلد".

واضاف ان "الضرر لا يكمن بارتفاع او انخفاض اسعار الدولار لكنه بالسياسة الاقتصادية المتبعة، وكذلك تنويع مصادر الدخل التي لدينا، فضلا عن قضية القطاع او النشاط الخاص ودعم الطبقات الهشة في ظل الظروف الراهنة".

واشار الى ان "الادارة المصرفية في العراق خاطئة والدينار فقد قيمته"، موضحا ان "العراق يمتلك 115 مليار دولار في صندوق التنمية الامريكي لكونه يبيع النفط بهذه العملة ومن ثم تذهب الاموال الى الولايات المتحدة وبعدها تأتي الينا عن طريق دفعات".

وتابع "لا يوجد معنى لهذه الخطوات على اعتبار الاموال هي عراقية وهذا القانون وضعه مجلس الامن الدولي في بداية السقوط للحفاظ عليها من السرقة"، لافتا الى ان "الامر اشبه بالهيمنة ويحتاج الى تأميم".

واوضح ان "الحكومات العراقية المتعاقبة لم تطالب باسترجاع الاموال من قبل الولايات المتحدة وهذه الخطوة جزء من قوانين الحرب والعراق لا يزال تحت طائلة الانتداب".

واكد رئيس حركة حقوق، انه "على العراق المطالبة بأمواله الموجودة في صندوق التنمية الامريكي والعمل على تنوع العملات دون الاستغناء عن الدولار".

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الحكومات المتعاقبة لم تطالب بأسترجاعها.. رئيس حركة حقوق: العراق يمتلك 115 مليار$ في صندوق التنمية الامريكي

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