قضايا ساخنة في دول المغرب العربي

العالم – المغاربية

وفي الجزء الأول، قال مراسل قناة العالم في الجزائر توفيق تيقرين إن الزيارات المتتالية لقيادة سياسية وعسكرية الى الجزائر تأتي في أوقات صعبة يمر بها النظام الامني في الشمال الافريقي ودول الساحل وافريقيا.

وأضاف أن هناك تغيير بدأ يظهر الآن في التواجد والتمدد الغربي داخل افريقيا عبر دولة الاستعمار السابقة وهي فرنسا التي لا تريد أن تخسر نفوذها في القارة السمراء.

وأكد أن الغرب يستعمل سياستين متوازيتين الاولى الضغط على النظام الجزائري من أجل قطع صلته بروسيا برغم العلاقات التاريخية التي تربط الطرفين مؤكدا أن هذا الضغط يظهر من خلال مطالبات من أعضاء في الكونغرس الاميركي بضرورة فرض عقوبات على الجزائر بسبب تعاملها مع الروس.

وأضاف تيقرين أن السياسة الثانية هي أن الولايات المتحدة الاميركية تريد فرض منطقها على الجزائر ولكن تصميم الجزائر على استغلال قرارها السياسي ووحدة ترابها دفع بالاميركان الى التعقل والعودة عن قراراتهم وسياساتهم.

وفي الجزء الثاني، قالت الباحثة في الشؤون المغاربية الدكتورة سهام عزوز إن ما يحصل الان في تونس هو تراكمات بالمشهد السياسي.

وأضافت انه منذ بدأ الازمة التونسية ما قبل الخامس والعشرين من تموز 2021 وصولا الى قرارات الرئيس قيس سعيد وما جاء على اثرها واهمها تعليق الدستور السابق واعلان وثيقة دستورية جديدة حولت تونس الى مشهد غامض.

وأكدت أن التونسيين لم يفهموا الموقف الاساسي للرئيس قيس سعيد تجاه التراكمات السياسية التي حصلت وبعد ذلك تبين أن الرئيس لديه مشروعا وهو مازال ملتزم بهذا المشروع على الرغم من كل التحديات الحاصلة. مشيرة الى أن المعارضة ليس لديها اليوم سوى تحريك الشارع.

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