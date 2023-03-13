الإثنين ١٣ مارس ٢٠٢٣
٠٤:٥٩ GMT
فارسی
البث المباشر

قائد الثورة الاسلامية مستقبلا رئيس بيلاروسيا: تمكنت ايران من تحقيق مذهل في مختلف المجالات العلمية والطبية والفضائية والنووية

الإثنين ١٣ مارس ٢٠٢٣ - ٠٤:٢١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تشاهدون الليلة في برنامج بانوراما.. لوكاشنكو في طهران.. أهمية علاقات ايران بمحيطها الاقليمي

الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات ضد روسيا

شاهد بالفيديو... آلاف الأطباء يعلنون إضرابهم عن العمل في بريطانيا

اكتشاف إصابة بجنون البقر في سويسرا

بري: نريد رئيساً قادرا على مقاربة الاستراتيجية الدفاعية

حريق يدمر جزءا من مقر ملك كمبوديا