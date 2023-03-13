باقري كني يبحث مع نظيره الكويتي العلاقات الثنائية

العالم- ايران

واستقبل باقري ، وكيل وزارة الخارجية الكويتية في طهران "منصور عباد العتيبي" اليوم (الإثنين)، وبحث معه حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية والتعاون الدولي وتعاون البلدين في المحافل الدولية.

وأشار باقري في هذا اللقاء إلى الجهود المكثفة المبذولة للنهوض بالعلاقات الثنائية في إطار سياسات حكومة آية الله رئيسي القائمة على توسيع العلاقات مع الجيران ، مؤكدا استمرار هذه الجهود في جميع الأبعاد السياسية والاقتصادية والقنصلية والثقافية.

ولفت باقري إلى العلاقات الجيدة بين البلدين ، ودعا إلى زيادة المشاورات والمباحثات السياسية والإسراع في تنفيذ التفاهمات الثنائية.

ومن جهته، أشاد نائب وزير الخارجية الكويتي ، خلال لقائه مع علي باقري ، بسياسة الجوار للحكومة الايرانية ، وأعرب عن أمله في أن تقود هذه السياسة إلى تقدم وتطوير التعاون الثنائي والإقليمي وتحسين الاستقرار والأمن في المنطقة.