نتنياهو يواصل إنقلابه على القضاء والمعارضة تطالبه بالتنحي

العالم - البوصلة



ويشدد المشروع الذي أقر في القراءة الأولى على الشروط التي تسمح للمحكمة العليا بإبطال قانون عادي، كما يسمح للبرلمان بحماية القانون من أي إلغاء وذلك بواسطة عملية تشريعية تتطلب غالبية بسيطة فقط.

زعيم المعارضة يائير لبيد قال إن على نتنياهو أن يتنحى من منصبه لعدم قدرته على القيام بمهامه، ولأنه فقد السيطرة على حكومته ، كما أن وزراءه لا يقيمون له وزنا وقد تفكك الكيان من حوله.



هذا وصدق الكنيست ايضا بالقراءة الأولى على إلغاء بنود في قانون الانفصال الأحادي الجانب عن قطاع غزة واربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد ثمانية عشر عاما على إقراره.

وكانت قد شهدت عدة مدن في كيان الاحتلال الإسرائيلي تظاهرات للأسبوع العاشر على التوالي احتجاجا على مشروع حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتشددة لإصلاح القضاء.

وشهدت الاحتجاجات مواجهات متفرقة مع قوات الشرطة لدى محاولتها تفريق محتجين أغلقوا بعض الطرق ما أدى لسقوط بعض الإصابات.



ما يطرح العديد من التساؤلات ابرزها حول هذا القرار كيف استقبله الشارع في كيان الاحتلال خصوصا المعارضة؟ وهل من الممكن ان يؤدي الى انفجار في حال تم تمريره؟وكيف يقرأ اصرار نتنياهو وتحالفه على القرار رغم التظاهرات ضده والاحتجاجات الواسعة من قبل المعارضة؟ وهل كيان الاحتلال مقبل على مواجهة اوسع بعد هذا القرار؟ وهل سيتم تمريره في القراءة الثانية والثالثة؟

كما يبحث البرنامج في قرار المستوطنات، ماهو المطلوب من السلطة الفلسطينية كيف تقوم به ضد هذا القرار؟ وقرار المستوطنات هل من الممكن ان يفتح الباب على قرارات اخرى ضد الفلسطينيين؟

ضيوف البرنامج:

-نبيل دياب القيادي في حركة المبادرة الوطنية في غزة

-مراسل العالم في رام الله فارس الصرفندي.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...