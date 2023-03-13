سفينة مساعدات باكستانية تصل مرفأ اللاذقية

العالم ـ سوریا

وأوضح السفير الباكستاني في دمشق شاهد أختر في تصريح لمراسل سانا أن المساعدات المقدمة هي هدية وواجب تجاه سورية التي تعرضت للزلزال الذي زاد من معاناتها، ومن الواجب في هذا الوقت على المجتمع الدولي والعالم بأسره أن يهب ويقوم بدوره الإنساني تجاه سورية.

وقال السفير الباكستاني: إن رئيس وزراء باكستان وجه بتخصيص صندوق خاص للإغاثة في سورية الشقيقة، ونظراً للحجم الكبير للتبرعات والمعونات التي قدمت من جمعيات حكومية وأهلية ومبادرات شعبية قررت الحكومة الباكستانية تخصيص أربع بواخر لنقل هذه المساعدات إلى سورية.

وأشار السفير إلى أن هذه هي الباخرة الأولى في حين توجد سفينتان مبحرتان في الطريق، وأخرى تحضر للمجيء، بالتزامن مع الطائرات التي وصلت والمستمرة في القدوم، والتي تحمل أطناناً كبيرة من المساعدات الإغاثية للمتضررين.

بدوره لفت وزير التربية الدكتور دارم الطباع إلى تقدير الحكومة السورية للمساهمة الباكستانية والمساعدات الإغاثية التي تعكس عمق العلاقات بين قيادتي البلدين وشعبيهما.

من جهته نوه محافظ اللاذقية المهندس عامر هلال بالمساعدات الباكستانية المتواصلة إلى المتضررين جراء الزلزال، مثمناً هذه الجهود الإنسانية التي تسهم في التخفيف عن الأسر المتضررة، وتدعم الجهود الحكومية في خطة الاستجابة.