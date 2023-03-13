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للتعامل مع الحالة الجوية...

الأردن تعلن طوارئ متوسطة صباح غد الثلاثاء

الأردن تعلن طوارئ متوسطة صباح غد الثلاثاء
الإثنين ١٣ مارس ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٧ بتوقيت غرينتش

اعلنت امانة عمان الكبرى حالة الطوارئ المتوسطة ( غزيرة امطار ) ، اعتباراً من صباح يوم غداً الثلاثاء ، للتعامل مع الحالة الجوية التي من المتوقع حسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية ان تشهد هطول زخات رعدية من الأمطار.

العالم _ الأردن

واكد الناطق الاعلامي لامانة عمان ناصر الرحامنة جاهزية الامانة للتعامل مع اي بلاغات ترد الى غرفة طوارئ تلاع العلي، داعياً المواطنين الى أخذ الحيطة والحذر بالابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم ربط مزاريب البيوت (السطح) على مناهل الصرف الصحي (المجاري) تجنباً لفيضانها في الطرق، وعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي لتسببها في إغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.

واكد الرحامنة على ضرورة تفقد المضخات الغاطسة في الطوابق والمحلات التجارية التي تقع دون منسوب الشارع، وقيام التجار بأخذ الاحتياطات الوقائية عند تخزين البضائع في المستودعات وطوابق التسوية.

ودعا المقاولين وأصحاب المشاريع الإنشائية المبادرة بتأمين مواد البناء تجنباً لانجرافها وتسببها المباشر بإغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.

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