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كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان

كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان
الثلاثاء ١٤ مارس ٢٠٢٣ - ١٢:٤٠ بتوقيت غرينتش

أفادت وكالة "يونهاب" نقلا عن الجيش الكوري الجنوبي بأن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا طبيعته مجهولة باتجاه بحر اليابان.

العالم-اسيا والباسفيك

ولم يتم الكشف عن تفاصيل أخرى حول الإطلاق.

وهذا ثاني إطلاق خلال 24 ساعة، حيث أطلقت صاروخين مجنحين استراتيجيين من غواصة في المياه قبالة ساحلها الشرقي يوم أمس الأحد في احتجاج واضح على إجراء كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات عسكرية مشتركة دورية.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الرسمية الكورية الشمالية أن الصاروخين تم إطلاقهما من غواصة "8.24 يونغ أونغ" قبالة خليج كيونغبو في البحر الشرقي في تدريبات إطلاق تحت الماء فجر الأحد.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تطلق كوريا الشمالية فيها صاروخا مجنحا من غواصة.

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كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان

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