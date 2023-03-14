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الاحتلال يشن اقتحامات واسعة في قرية رمانة غرب جنين

الاحتلال يشن اقتحامات واسعة في قرية رمانة غرب جنين
الثلاثاء ١٤ مارس ٢٠٢٣ - ٠٧:٠٥ بتوقيت غرينتش

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات واسعة، فجر اليوم الثلاثاء، في قرية رمانة غرب جنين  وأعاقت حركة سكان القرية .

العالم - الإحتلال

وذكرت مصادر أمنية ومحلية، أن قوات الاحتلال جددت اقتحامها لقرية رمانة وشنت حملة مداهمات واسعة للمنازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها وصادرت هواتف خلوية، عرف من أصحاب المنازل: زهير الأحمد، ومحمود أبو بكر، ومنازل أشقائه جميل ومحمد.

كما داهمت قوات الاحتلال منازل المواطنين ساري، وفرج، وعبد الله، وعاصم وحسام صبيحات، وشوكت، وعرفات، ومحمد ذياب عمور، وأوقفت العمال المتجهين إلى عملهم ودققت بهوياتهم.

يشار إلى أن قرية رمانة تتعرض لاقتحامات شبه يومية من قبل جيش الاحتلال الذي ينصب الحواجز على مدخلها ويعيق حركة أهالي القرية.

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