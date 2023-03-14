انهيار بنك وادي السيليكون ومخاوف جديدة من الأزمة المالية في العالم

العالم - اقتصاد

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.1٪ أو 85 سنتا إلى 73.93 دولارا للبرميل.

وأعقبت عمليات البيع فشل بنك وادي السيليكون (SIVB.O) ، مما أثار مخاوف بشأن المخاطر التي تسببها الزيادات القوية الأخيرة في أسعار الفائدة لبنوك أخرى في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

واتخذت الحكومة الأمريكية إجراءات فورية يوم الأحد لاستعادة الثقة في الصناعة المالية وسط مخاوف من أن زوال بنك وادي السيليكون قد يتسبب في رد فعل متسلسل.

وقال ليون لي ، المحلل في CMC، إن معدل التضخم الأخير في فبراير كان 1٪ فقط على أساس سنوي ، مما يسلط الضوء على الوضع الانكماشي الحالي للاقتصاد الصيني وضعف الطلب.

بالإضافة إلى ذلك ، كان لمؤشرات الانتعاش الاقتصادي الأضعف من المتوقع في الصين تأثير على أسعار النفط.

في حين استطلعت رويترز ستة محللين وتوقعوا أن مخزونات النفط الخام زادت بنحو 600 ألف برميل في الأسبوع الذي يسبق العاشر من مارس آذار ، من المتوقع أن يكشف معهد البترول الأمريكي عن إحصاءات الصناعة بشأن مخزونات النفط الأمريكية يوم الثلاثاء.

ويوم الجمعة، سيطر المنظمون على بنك وادي السيليكون ، وهو بنك معروف في صناعة تكنولوجيا المعلومات ، مما صدم السوق.

ونظرا لسحب عملاء البنوك الإقليمية لأموالهم، من المحتمل أن ترتفع قاعدة ودائع JPMorgan Chase & Co. ، مما سيكون مفيدا للبائعين على المكشوف.

كما استفاد من ذلك شركات التكنولوجيا المالية ومديرو الائتمان من القطاع الخاص.

من ناحية أخرى ، ستتكبد البنوك الإقليمية والشركات الناشئة وحملة أسهم البنوك أصحاب رأس المال الاستثماري خسائر.

وهناك على الرغم من أن السلطات الفيدرالية قد اقترحت خطة إنقاذ لحماية المودعين ، إلا أن سقوط بنك وادي السيليكون قد جذب انتباه الجمهور وخلق حالة من الذعر بين الأسواق.