مخاوف امريکية من عودة الأزمة المالية بسبب إفلاس مصارف

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وتأتي هذه المخاوف، بعد اعلان مصرف وادي السيليكون إفلاسه، إضافة إلى بنك سغنتشر.

وترعب هذه الأحداث المودعين والمستثمرين الاميرکيين، كما تؤثر على وضع إدارة الرئيس جو بايدن.

مواقع التواصل العربية، لم تغفل عن هذا الموضوع، واهتمت بتفاصيله. فقد غرد "ابراهيم الوريث":"صحيح أن أمريكا بالمفهوم المادي لا تزال قوية نسبيا، لكن قوتها وهيمنتها يقينا أصبحت في حالة تراجع وأنحدار، ومؤشر نفوذها وسطوتها يتجه نحو الأسفل وبشكل متسارع، في كافة المجالات سياسيا واقتصاديا ومجتمعيا".

اما "رابعة الذبياني" فعلقت کاتبة:"كان من الممكن تجنب انهيار بنك وادي السيليكون تماماً. في عام 2018، دفعت وول ستريت مشروع قانون لإلغاء الضوابط التنظيمية سمح للبنوك مثل إس في بي بالمجازفة المتهورة. حذر الكثيرون من المخاطر، لكن ترامب والجمهوريين رفضوا الاستماع".

فيما غرد "محمد الفارس" حول اتهام الصين بالوقوف وراء افلاس المصرف، قائلاً:"ليس للصين أي علاقة بموضوع بنك وادي السيليكون الأسباب معروفة وهي إن فلوس البنك في سندات بالتزامن مع رفع الفيدرالي أسعار الفائدة".