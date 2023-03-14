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السفير الايراني لدى بغداد: العلاقات الاقتصادية الايرانية العراقية ستشهد قفزة نوعية

السفير الايراني لدى بغداد: العلاقات الاقتصادية الايرانية العراقية ستشهد قفزة نوعية
الثلاثاء ١٤ مارس ٢٠٢٣ - ٠٩:٥٩ بتوقيت غرينتش

أكد السفير الإيراني لدى بغداد "محمد كاظم آل صادق" إن العلاقات الاقتصادية بين ايران والعراق ستشهد قفزة نوعية في فترة القادمة.

العالم - إيران

جاء ذلك خلال تغريدة نشرها "محمد كاظم آل صادق" على صفحته الرسمية على تويتر، حيث قال إن بحضور وزير الاقتصاد الايراني ووزير التجارة العراقي عقد في اليومين الماضيين الاجتماع الخامس لـ"اللجنة الاقتصادية المشتركة" بين ايران والعراق، حيث توصل الطرفان الى اتفاقات ستؤدي الى قفزة نوعية في العلاقات الاقتصادية وغيرها.

هذا ووقعت إيران والعراق اتفاقا للتعاون في مجالات النقل والتجارة والطاقة والكهرباء والمياه والتعامل المصرفي والمالي.

وجاء الاعلان عن هذا الاتفاق على لسان ووزير الاقتصاد والشؤون المالية "سيد احسان خاندوزي" خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير التجارة العراقي " أثير داوود الغريري" في بغداد الإثنين، حيث بين "خاندوزي" ان هذا الاتفاق حصل خلال الاجتماع الخامس للجنة المشتركة بين البلدين الذي عقد في بغداد، ملفتا الى ان ايران قدمت كامل الدعم ليكون العراق موحدا.

واعتبر "خاندوزي"، ان تحقيق زيادة بواقع 20 في المائة على صعيد التعاون التجاري بين طهران وبغداد خلال 11 شهرا مضت، وتوافد ما يزيد عن 7 ملايين زائر بين البلدين، من بوادر تطوير التعاون الاقتصادي الثنائي اكثر فاكثر.

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السفير الايراني لدى بغداد: العلاقات الاقتصادية الايرانية العراقية ستشهد قفزة نوعية

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