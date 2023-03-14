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استشهاد شاب فلسطيني متأثراً بجرحه التي أصيب بها بعد طعنه من قبل مستوطن

استشهاد شاب فلسطيني متأثراً بجرحه التي أصيب بها بعد طعنه من قبل مستوطن
الثلاثاء ١٤ مارس ٢٠٢٣ - ١١:١٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت مصادر صحفية فلسطينية اليوم عن ارتقاء الشاب حمزة الحروب من بلدة دير سامت قضاء الخليل متأثراً بجروح أصيب بها بعد طعنه من قبل مستوطن قبل شهر في سوق بئر السبع".

العالم - فلسطين

وبارتقاء الشهيد الحروب يرفع عدد الشهداء في الضفة منذ بداية العام لـ85 شهيداً .

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استشهاد شاب فلسطيني متأثراً بجرحه التي أصيب بها بعد طعنه من قبل مستوطن