الثلاثاء ١٤ مارس ٢٠٢٣
٠٣:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

خلال إجتماع في عمان ..

مملكة الأردن تؤكد على تعزيز العلاقات مع ليبيا

مملكة الأردن تؤكد على تعزيز العلاقات مع ليبيا
الثلاثاء ١٤ مارس ٢٠٢٣ - ٠٢:١٥ بتوقيت غرينتش

استقبل رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة في مكتبه بدار مجلس النواب الثلاثاء، رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح.

العالم - الأردن

وأكد رئيس الوزراء الأردني خلال اللقاء الذي حضره رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، وعدد من الوزراء والنواب الأردنيين، عمق العلاقة التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين، والحرص المشترك على تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

وأشار إلى المكانة الكبيرة التي تحتلها ليبيا لدى الأردن قيادة وشعبا، ووقوف الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني، ودعمه لجميع الجهود السياسية الرامية إلى حماية وحدة ليبيا وضمان أمنها واستقرارها، واستعادة دورها الطليعي عربيا ودوليا.

وأبدى رئيس الوزراء الأردني استعداد الحكومة للتعاون مع ليبيا في مختلف المجالات، لاسيما فيما يتعلق ببناء القدرات والمجال الطبي والبنية التحتية.

من جهته، أثنى رئيس مجلس النواب الليبي على وقوف الأردن المستمر بقيادة الملك عبدالله الثاني إلى جانب ليبيا وشعبها، مؤكدا العلاقة الوثيقة والتاريخية التي تجمع البلدين والشعبين.

حضر اللقاء نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية الأردني توفيق كريشان، ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء إبراهيم الجازي، ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية الأردني وجيه عزايزة، ونائب رئيس مجلس النواب أحمد الخلايلة، والسفير الليبي لدى المملكة عبد الباسط البدري.

روابط ذات صلة

الأردن تعلن طوارئ متوسطة صباح غد الثلاثاء

محتجون في جرش الأردنية ينددون بـ'مؤتمر العقبة'

الملك الأردني يلتقي نتانياهو في عمان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

باشاآغا يطالب المبعوث الأممي بوقف 'التدخلات الخارجية السلبية'

وزير داخلية باكستان يتعهد باعتقال عمران خان اليوم وتقديمه للعدالة

الاتحاد اللبناني يصدر بيانا حول الغاء مباراة العهد والانصار

الكويت وإيران تعقدان جلسة مباحثات لترسيم الحدود البحرية

مئات الأكاديميين الإسرائيليين يطالبون ألمانيا وبريطانيا إلغاء زيارة نتنياهو لبلادهما

تونس تصبح بلد المغادرة الأول لقوارب المهاجرين إلى إيطاليا