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عمران خان؛ الرجل الباكستاني العصي علی الاعتقال

الثلاثاء ١٤ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:١٦ بتوقيت غرينتش

للمرة الثانية يحاولون اعتقاله؛ ولاحباط المحاولة ؛ اشتبك أنصار رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان مع الشرطة المحلية خارج منزله وسط مدينة لاهور للحؤول دون اعتقاله.

العالم - باكستان

وزير الداخلية الباكستاني استبق الاجراء، واعلن ان حكومته ستعتقل خان اليوم، وقال المتحدث باسم شرطة إسلام آباد تقي جواد إن فريقا من الشرطة بقيادة ضابط رفيع المستوى وصل إلى منزل خان، بناء على مذكرة اعتقال بحقه.

وكان الإجراء يهدف إلى ضمان مثول خان أمام المحكمة في الثامن عشر من الشهر الجاري لمواجهة اتهامات منسوبة إليه بعدم الكشف عن الأصول المتعلقة ببيع الهدايا الحكومية التي تلقاها عندما كان يتولى مقاليد السلطة. ونقلت وسائل إعلام محلية أن خان يواجه حتى الان سبعاً وثلاثين قضية جنائية في اطارها اتهامات في جميع المواد الجنائية ابتداء من 'الخيانة' إلى 'الإرهاب' و'الكفر'.

خان الذي التي اتهم الحكومة بالائتمار بالاوامر الامريكية، يلزم منزله في لاهور منذ إصابته برصاصة في ساقه بعد محاولة اغتيال، خلال تجمع حاشد في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وهو يرفض المثول أمام المحكمة، ويتهم الحكومة بالتسيس. وقد تصدر خان الاثنين المسيرة الانتخابية لحرکة الانصاف في مدينة لاهور. ودعا الشعب الباکستاني إلى المشاركة في هذه المسيرة الانتخابية.

وقال عمران خان:"حکومة شھباز شريف تخشى فوز حزبنا بالانتخابات لذا تحاول الزج بي في السجن. لابد للشعب من النهوض والوقوف ضد المجرمين الذين أفسدوا البلاد وتغاضوا عن جريمة محاولة اغتيالي؛ هم أنفسهم يشغلون مناصب لها نفوذ الان ويمكن أن يؤثروا في الشرطة والجيش".

المسؤولون الحكومين يرفضون تصريحات خان هذه ويتهمونه باستغلال انصاره من اجل السياسة؛ على رأس هؤلاء وزيرة الإعلام الباكستانية مريم أورنكزيب؛ التي اتهمت خان بالسعي لإحداث اضطرابات من أجل تحقيق أجندته.

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