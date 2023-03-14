جنبلاط: نأمل أن يترجم التقارب السعودي الايراني بتسوية تفضي إلى إنتخاب رئيس للجمهورية

العالم- لبنان

وأكد جنبلاط، في حديث إذاعي عبر "صوت لبنان"، أنه "لا يمكن لفريق أن يملي مرشح تحدي على الآخر، وأُفضل الرئيس التوافقي الذي يملك بعداً إقتصادياً"، معتبراً أن "الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب اللبناني لم تكن بين اللبنانيين، بل بين محاور سياسية كبرى اقليمية ودولية، ولكل محور أدوات ارتكبت تلك الجرائم".

وعن جريمة انفجار مرفأ بيروت، رأى أن "التحقيق جُمد نتيجة الخلاف اللبناني الداخلي، وهناك دول لا تريد كشف الحقيقة"، سائلاً "هل انفجار المرفأ كان نتيجة حريق صغير في مستودع للمفرقعات أم تم استهدافه بصاروخ؟"، معتبراً أن "هنا يقع اللغط الكبير".

ولفت الى أن "في حال كان استهدافاً اسرائيلياً فالتحقيق سيُمنع، ومسؤول أمن المرفأ الذي يحمل الجنسية الأميركية هرب وكأن المطلوب كان افتعال مشكل من أجل اخراجه من السجن وتهريبه".