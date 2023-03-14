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الصين: الاتفاق بين إيران والسعودية نموذج لحل الخلافات بالحوار

الصين: الاتفاق بين إيران والسعودية نموذج لحل الخلافات بالحوار
الثلاثاء ١٤ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٥ بتوقيت غرينتش

وصف المتحدث باسم الخارجية الصينية الاتفاق بين إيران والسعودية في بكين بأنه نموذج لحل الخلافات بالحوار.

العالم - إيران

وقال المتحدث باسم السلك الدبلوماسي الصيني وانغ وين بين: "المحادثات في بكين فتحت صفحة جديدة في العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإيران، ومهدت الطريق لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وضربت مثالا يحتذى به لحل المشاكل والخلافات بين الدول من خلال الحوار والتشاور ".

وأضاف: "لا يهم مدى تعقيد القضايا أو مدى غموض التحديات، فالحوارات على نفس المستوى وعلى أساس الاحترام المتبادل ستقود إلى حلول مقبولة لكلا الطرفين."

وتابع المتحدث باسم السلك الدبلوماسي الصيني: "الشرق الأوسط ملك لشعوب المنطقة.. يجب أن يقرر مستقبلها شعوب دول الشرق الأوسط وتحظى دول المنطقة بدعم الصين لتعزيز روح الاستقلال وتعزيز التضامن والوئام والتكاتف من أجل منطقة أكثر سلاما واستقرارا وازدهارا."

وعقب زيارة الرئيس إبراهيم رئيسي لبكين في فبراير، أجرى علي شمخاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، محادثات مكثفة في بكين، بهدف متابعة اتفاقات زيارة رئيس الجمهورية، وحسم القضايا بين إيران والسعودية بشكل نهائي مع نظيره السعودي وصولا إلى إبرام اتفاق لاستئناف العلاقات.

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الصين: الاتفاق بين إيران والسعودية نموذج لحل الخلافات بالحوار