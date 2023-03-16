هل توجد نوايا حقيقية لإنهاء العدوان ورفع الحصار عن اليمن؟

العالم – المشهد اليمني

هذا بينما قال المبعوث الأممي الخاص لليمن هانس غروندبرغ اثناء جلسة لمجلس الامن بشأن اليمن إنه يشهد زخما دبلوماسيا إقليميا متجددا إضافة إلى تغيير مهم في نطاق وعمق المناقشات مضيفا أن الجهود الدبلوماسية المكثفة جارية على مختلف المستويات من أجل إنهاء الحرب.

مضيفا أنه يحث الأطراف على اغتنام فرصة الزخم الإقليمي والدولي للمضي نحو مستقبل أكثر سلاما.

هذا وكان وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان اكد اثناء استقباله المبعوث الاممي الى اليمن هانس غروندبرغ في طهران دعم بلاده لاستمرار وقف إطلاق النار، ورفع الحصار الإنساني وتسوية الأزمة سياسيا.

كما اكد دعم جمهورية إيران الإسلامية لأي حوار من شأنه الاسهام في ضمان السلام والاستقرار في اليمن.

ما يطرح العديد من التساؤلات ابرزها حول آاخر التطورات حول المفاوضات التي تجري في سويسرا؟ هل هناك اي تقدم فيها؟وماهي الاسباب التي ادت الى عرقلة ملف الاسرى برائيكم طيلة السنوات الماضية؟ ولماذا يصر التحالف الى عرقلة هذا الملف الانساني وماهي نقاط الاختلاف؟ وهل هذه الجولة ستكون مختلفة عن سابقاتها نظرا لتحركات الدبلماسية الجديدة والاعتقاد بان الحرب قد انتهت؟

كما يناقش البرنامج مفاوضات او محادثات مسقط هل يوجد أفق لها؟ لماذا يشوبها التكتم؟ الى اين وصلت هذه المحادثات ولماذا طالت؟ وماذا عن خطوط التماس في الجبهات هل الوضع مستقر وكيف تفسرون استشهاد مدنيين في الحدود بسبب القصف السعودي؟

كما يبحث البرنامج في موقف ايران حول دعمها لجهود السلام ودعوتها لاستمرار خفض التصعيد ورفع الحصار عن اليمن؟ كيف يقرأ احاطة المبعوث الاممي امس في مجلس الامن ودعوته للاستفادة من الاتفاق السعودي الايراني في الملف اليمني؟

ضيوف البرنامج:

- محمد مفتاح مستشار المجلس السياسي الأعلى في اليمن

- الاعلامي اليمني من بيروت حميد رزق

التفاصيل في الفيديو المرفق ...