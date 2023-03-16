رئيس الكيان يحذّر من السقوط في الهاوية

العالم – غياهب الكيان

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج"غياهب الكيان"، أشار عواضه الى أن هذا التشخيص هو عمليا بحجم الانقسامات الموجودة بداخل الكيان في أن هذه الانقسامات لم تعد مسألة شعار سياسي بل أيضا اصبحت في داخل المجتمع الصهيوني وبالتالي هنالك أصبح نوعا من الانقسام العمودي وتكتل من الطرفين وقد يؤدي ذلك الى المزيد من الشرخ على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وعلى المستوى الأمني وبالتالي فان الامور ذاهبة الى المزيد من التفكك.

ونناقش في برنامج"غياهب الكيان"، موضوع المخاوف الصهيونية من التدهور السريع ومن السقوط في الهاوية مع تصاعد الانقسامات الداخلية في الكيان وتأثير الاحتجاجات في الواقع الاقتصادي واستعداد الشركات الكبرى للمغادرة.

ويتطرق البرنامج الى تحذير الرئيس الصهيوني اسحاق هرتسوغ من تدهور الكيان الى الهاوية ومعه الصهاينة جميعا بفعل الانقسام وشبح الاقتتال الداخلي الذي يخيم على الاسرائليين.

ويبحث برنامج "غياهب الكيان"، في الاونة الاخيرة التي كثرت فيها الدعوات لوقف الانقسام الداخلي ومن تدهور الأمور الى حد تفكك الكيان الصهيوني.

ورصد البرنامج موضوع تحذير وزير القضاء السابق من نجاح حكومة نتنياهو في السيطرة على السلطة القضائية مؤكدا أن ذلك قد يؤدي الى عصيان وسفك دماء في الكيان.

ويناقش البرنامج الاحتجاج على سياسة نتنياهو وصل الى حد التمرد لدى الكثير من عناصر وضباط الاحتياط في جيش كيان الاحتلال الذين انضم اليهم خريجون جدد رفضوا الالتحاق بالخدمة اذا ما تم استدعاؤهم اليها.

ويتناول البرنامج موضوع على الرغم من الاجواء المشحونة بفعل الازمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية تستمر عمليات التصفيات بين عصابات الجريمة المنظمة في الكيان مسببة المزيد من التفلت الأمني.

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