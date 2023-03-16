مخاوف من تفكك الكيان بفعل الإنقسام الداخلي

العالم – غياهب الكيان

ويتطرق البرنامج الى تحذير الرئيس الصهيوني اسحاق هرتسوغ من تدهور الكيان الى الهاوية ومعه الصهاينة جميعا بفعل الانقسام وشبح الاقتتال الداخلي الذي يخيم على الاسرائليين.

وحول دلالات التحذير من رئيس الكيان من التدهور الى الهاوية أكد المتابع للشأن الاسرائيلي نبيه عواضة وجود تحذيرات أمنية من رئيس الشاباك ومن قادة امنيين داخل الكيان الصهيوني واليوم ارتفع التهديد والتحذير الى المستوى السياسي الأول مشيرا الى أن رمزية رئيس الكيان الصهيوني رمزية كبرى فينا يتعلق بحل النزاعات الا أن هذه المرة تتجه الأمور نحو التحذير المباشر من مغبة الاستمرار في هذه الانقسامات ما يؤدي الى واقعا خطيرا جدا.

ويبحث برنامج "غياهب الكيان"، في الاونة الاخيرة التي كثرت فيها الدعوات لوقف الانقسام الداخلي ومن تدهور الأمور الى حد تفكك الكيان الصهيوني.

ورصد البرنامج موضوع تحذير وزير القضاء السابق من نجاح حكومة نتنياهو في السيطرة على السلطة القضائية مؤكدا أن ذلك قد يؤدي الى عصيان وسفك دماء في الكيان.

ويناقش البرنامج الاحتجاج على سياسة نتنياهو وصل الى حد التمرد لدى الكثير من عناصر وضباط الاحتياط في جيش الاحتلال الذين انضم اليهم خريجون جدد رفضوا الالتحاق بالخدمة اذا ما تم استدعاؤهم اليها.

ويتناول البرنامج موضوع على الرغم من الاجواء المشحونة بفعل الازمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية تستمر عمليات التصفيات بين منظمات وعصابات الجريمة المنظمة في الكيان مسببة المزيد من التفلت الأمني.

ولمناقشة موضوع الحلقة من برنامج "غياهب الكيان"، نستضيف:

- المتابع للشأن الاسرائيلي نبيه عواضة

التفاصيل في الفيديو المرفق ...



يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6565588