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القمة العربية تعقد بالسعودية في مايو المقبل 

القمة العربية تعقد بالسعودية في مايو المقبل 
الثلاثاء ١٤ مارس ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٤ بتوقيت غرينتش

أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الثلاثاء، للمرة الأولى، عن تحديد موعد انعقاد القمة العربية في شهر مايو المقبل، بالعاصمة السعودية الرياض.

العالم - السعودية

وقال أبو الغيط، خلال مؤتمر صحفي على هامش زيارة يجريها إلى العاصمة اللبنانية بيروت، إنه من "المرجح أن يكون الموضوع الرئيسي للقمة اقتصادياً ويتناول كيفية مساعدة الأقاليم العربية المحتاجة".

على صعيد آخر، أضاف أن "القمة السعودية -الصينية -الإيرانية إيجابية جداً".

واعتبر أن "مفاعيل هذه القمة الأولية هي إرساء نوع من الاستقرار السياسي والأمني بين السعودية وإيران".

وفي 10 مارس 2023، أعلنت إيران والسعودية استئناف علاقاتهما الدبلوماسية بعد مبادرة قدمتها الصين.

ونص الاتفاق على الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثليتيهما خلال مدة أقصاها شهران.

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