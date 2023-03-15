ملخص.. اجتماع موسكو المرتقب وشروط دمشق

العالم - مع الحدث

وقالت ضيفة الحلقة الأكاديمية والكاتبة السياسية الدكتورة هدى رزق أن سوريا سوف تشارك في الاجتماع الرباعي الذي يهدف الى انسحاب القوات التركية من الاراضي السورية.

وأضافت أن الاجتماع المقبل مهم جدا ليس لسوريا فحسب بل لتركيا ايضا مؤكدة أن دمشق اليوم تريد ضمانات عبر شروط موضوعية.

من جهته قال الباحث السياسي ملاذ المقداد إن سوريا منذ مسار استانا اعلنت انها لا تثق باردوغان ولا تثق بحكومة اردوغان لأنها تقوم على الكلام الخطابي ولم تقدم شيئا على الارض.

وأضاف أن سوريا تريد أن تقوم تركيا على تحييد الارهابيين وتقسيمهم على مبدئين، الاولى من يريد أن يجري تسوية ويعود الى سوريا ومن يريد لا يريد يمكن له أن يعلن ذلك، مؤكدا أن هذا الموضوع جرى النقاش به سابقا ولكن الحكومة التركية عرقلت ذلك.

ملاذ المقداد أكد أن المنطقة اليوم أمام مرحلة مهمة بعد الاتفاق الذي جرى بين إيران والسعودية وإن الأزمة السورية باتت على أبواب الانتهاء.

بدوره قال الاستاذ في الأكاديمية الروسية الدكتور محمود الأفندي أن التقارب السوري التركي يأتي في إطار الطلب التركي من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وذلك بسبب أن تركيا تريد أن تصبح دولة إقليمية رائدة وذلك لن يكون ما لم تعالج أنقرة الخلافات القائمة بينها وبين دول الجوار.

وأضاف أن المناطق السورية الموجودة تحت سيطرة الادارة التركية أصبحت متخلفة وإن انسحاب القوات التركية من هناك واعادة تلك الاراضي الى سوريا سوف تكون هناك مأساة للحكومة والشعب السوري ولذلك تقول تركيا أن الأمر يحتاج الى جدول زمني للانسحاب.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق...

ضيوف الحلقة:

د. هدى رزق – أكاديمية وكاتبة سياسية

ملاذ المقداد – باحث سياسي

د. محمود الأفندي – استاذ في الأكاديمية الروسية

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6565738