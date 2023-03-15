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اجتماع موسكو وشروط دمشق بجدولة انسحاب القوات التركية

الأربعاء ١٥ مارس ٢٠٢٣ - ٠٨:٠٤ بتوقيت غرينتش

ماذا يعني ابلاغ دمشق نظيراتها في المحادثات الرباعية تقديم ضمانات مكتوبة بانسحاب القوات التركية؟

العالم - مع الحدث

كيف يفهم كلام وزير الدفاع التركي بان تركيا ليست محتلة وتنتظر من سوريا تفاهما لسبب وجودها؟ هل يكون اجتماع موسكو حاسما تجاه مطلب دمشق والتمهيد لتفاهم سوري تركي؟ ما الموقف المنتظر لواشنطن الرافضة للتعاون التركي السوري وهي المطالبة بسحب قواتها؟

برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الإخبارية من استوديوهات بيروت ناقش المحادثات الرباعية المرتقبة بشأن انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية.

ضيوف الحلقة:

د. هدى رزق – أكاديمية وكاتبة سياسية

ملاذ المقداد – باحث سياسي

د. محمود الأفندي – استاذ في الأكاديمية الروسية

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