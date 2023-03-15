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الحوثي: العقوبات الأمريكية على روسيا انقلبت على واشنطن

الحوثي: العقوبات الأمريكية على روسيا انقلبت على واشنطن
الأربعاء ١٥ مارس ٢٠٢٣ - ٠٧:٠٤ بتوقيت غرينتش

اعتبر عضو المجلس السياسي الأعلى "محمد علي الحوثي"، أن العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا أتت بنتائج عكسية على الاقتصاد الأمريكي، مشيراً إلى واقعة إفلاس 3 بنوك أمريكية في مقابل تماسك البنوك الروسية.

العالم- الیمن

وقال الحوثي في تغريدة له على تويتر أمس الثلاثاء: الحصار لروسيا واليمن وعدد من الدول من أمريكا وحلفائها والانهيار لبنوك أمريكا.

وأرفق القيادي في أنصار الله تغريدته بأسماء 3 بنوك أمريكية أفلست في غضون أسبوع، سيلكون فالي بنك "212 مليار دولار"، سيغنتشر "110 مليارات دولار"، سيلفرغيت "11.4 مليار دولار".

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.

وأكد الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.

وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.

وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغيرمسبوقة على روسيا، كما قدمت دعماً عسكرياً بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.

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