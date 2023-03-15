أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الأربعاء 15 مارس 2023

قدس ..

تحرك بلدان المنطقة بمسار توطيد العلاقات مع ايران يجسد واقع نجاح سياسة بلادنا الإقليمية

افكار ..

إستئناف العلاقات الدبلوماسية بين ايران والسعودية, بداية لعزلة أكبر للكيان الصهيوني

جمهوري اسلامي ..

منظمة الأمم المتحدة تبدي قلقها من بطئ إيصال المساعدات الإنسانية الدولية لمنكوبي الزلزال بسوريا

كيهان ..

تفاقم الهلع بأمريكا من مسلسل إفلاس البنوك وإحتمال تفجر أزمة إقتصادية كبرى بالولايات المتحدة

ابرار ..

إستطلاعات الرأي بتركيا تشير لتقدم مرشح المعارضة في الإنتخابات الرئاسية بنسبة 10% على أردوغان

افتاب يزد ..

موريتانيا تنفي بشدة إجراء مشاورات مع الكيان الصهيوني لتطبيع العلاقات

ارمان ملي ..

رئيس وزراء أرمينيا يحذر من إحتمال تفجر المعارك مرة أخرى بقره باغ مع تفاقم التوتر

اطلاعات ..

وزبر التعليم العالي بحكومة طالبان يهدد بإعدام كل من يعارض الإمارة الإسلامية الطالبانية

رويش ملت ..

محافل نيابية بمجلس الشورى تؤكد مدى أهمية إستئناف العلاقات مع السعودية للمنطقة

جوان ..

ترحيب أمريكي فاتر وعلى مضض بإتفاق إستئناف العلاقات بين ايران والسعودية

سياست روز ..

رئيس الكيان الصهيوني يعترف مرة أخرى بتفاقم الصراع الداخلي وإحتمال تفكك "إسرائيل "..

عصر ايرانيان ..

الصين تتهم أمريكا بالوقوف وراء تصعيد أجواء التوتر في شبه الجزيرة الكورية

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الأربعاء

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الأربعاء

عصر ايرانيان ..

صحيفة عصر ايرانيان كتبت في جانب من افتتاحيتها التي تحمل عنوان ( الكيان الصهيوني يستغل الخلافات الإقليمية لصالحه )..

ان وجود تباين في مواقف ووجهات النظر بين ايران وبعض بلدان المنطقة ازاء بعض القضايا امر طبيعي في العلاقات الدولية كما ان وجود تباين بوجهات النظر بين افراد الاسرة الواحدة امر طبيعي ,

"المسألة المهمة هنا هي أن الوشائج العميقة بين ايران والبلدان المجاورة خاصة بمنطقة الخليج الفارسي عامل رئيسي لتقريب المسافات"

ولإيجاد ارضيات صلبة لازالة اية خلافات واجواء سوء تفاهم , ان توطيد جسور التعاون بين بلدان المنطقة على اساس المصالح المشتركة يحول دون استغلال الكيان الصهيوني لثغرات الخلافات الاقليمية لتمرير مخططاته الشريرة في المنطقة .

رسالت ..

صحيفة رسالت كتبت في مقالها ( الأوربيون يعارضون إنهاء الحرب في اليمن )..

الغرب بشكل عام يتعامل مع الازمة اليمنية والحرب التي يشنها التحالف السعودي منذ ثمانية اعوام على اليمن من زاوية كونها فرصة كبرى لانعاش اقتصاديات البلدان الغربية عبر مبيعات ضخمة للسلاح لبلدان التحالف وبالتحديد للسعودية واليمن .

"إن الغرب يتعامل بإزدواجية صارخة مع الأزمة اليمنية بالمطالبة الظاهرية بوقف الحرب وبمواصلته بيع السلاح للتحالف لتأجيجها"

وقرار الدانمارك الاخير وكذلك المانيا بابرام صفقات جديدة لبيع السلاح للامارات نموذج صارخ على ذلك. ويكفي ان نقول ان في الدنمارك نحو مئتي مصنع وورشة يعمل في انتاج السلاح والذخائر الحربية. وبالطبع تبقى امريكا المصدر الرئيس للاسلحة التي تعمل على تدمير اليمن منذ سنوات.

خراسان ..

في الشأن التركي كتبت صحيفة خراسان في مقالها ( كمال والتقدم المهزوز)..

تركيا مشغولة بمحنة كارثة الزلزال الرهيب وعينها على الانتخابات الرئاسية القريبة في نفس الوقت. فاحزاب المعارضة التركية وحدت صفوفها في ائتلاف كبير من ستة احزاب وتجاوزت خلافاتها مؤقتا بانتخاب مرشح رئاسي مشترك هو " كمال كليجدار اوغلو" زعيم حزب الشعب الجمهوري لالحاق هزيمة باردوغان .

"إن أحدث إستطلاع للرأي بتركيا كشف عن تقدم كمال أوغلو بنسبة عشرة بالمئة على أردوغان في الإنتخابات الرئاسية المقبلة "

الا ان محافل سياسية تركية ترى ان هذه النسبة قد لاتعكس مؤشرا واقعيا وثابتا بالضرورة خاصة وان اردوغان وحزبه الحاكم يدرك جيدا ان هذه الانتخابات حاسمة ومصيرية لهما وقد تنهي سلطة حزب العدالة والتنمية الطويلة على شؤون تركيا, كما ان ائتلاف المعارضة قد لايصمد حتى الانتخابات لوجود خلافات بينية جدية .

جوان ..

صحيفة جوان سلطت الضوء على تفاقمِ اجواءِ التوتر في شبه الجزيرة الكورية وكتبت في مقالها ( صواريخ بيونغ يانغ ومناورات واشنطن وسيئول)..

شبه الجزيرة الكورية تقف على صفيح ساخن أو على برميل بارود قد ينفجر في اية لحظة مسبِّبا حربا من الصعب التكهن بمداها وذلك مع مواصلة امريكا سياساتها الاستفزازيةَ باجراء المزيد من المناورات العسكرية مع كوريا الجنوبية رغم تحذيرلت كوريا الشمالية .

" إن المناورات الأمريكية الكورية الجنوبية الضخمة الحالية دفعت ببيونغ يانغ لإجراء تجارب على صواريخ بالستية أطلقتها من غواصات"

كما دفعت هذه المناورات بيونغ يانغ لإعلان حالة تعبئة داخلية واتخاذ اجراءاتٍ عسكرية احترازية واسعة لمواجهة حرب محتملة .

ان اجواء التوتر بلغت درجة بالغة الخطورة ويكفي وقوع اي احتكاك حدودي غير مقصود بين الكوريتين وايّ خطأ في الحسابات لاشعال نيران حرب مدمرة قد لا تكون تقليدية بالضرورة .

آفتاب يزد ..

عن الاوضاع في باكستان كتبت صحيفة آفتاب يزد في تقريرها (عمران خان يتجاهل مذكرات الإعتقال)..

ترأَّس رئيس الوزراء الباكستاني المقال عمران خان اجتماعا ضخما لانصارِه بشرقِ افغانستان متحديا مذكرات اعتقال صادرة بحقه لتجاهله المثول امام القضاء في ملف اتهامات فساد ماليٍّ وارهاب .

"عمران خان كرر أمام الآلاف من أنصاره إتهام رئيس الوزراء شهباز شريف وجهات داخلية أخرى بالتواطؤ مع أمريكا لإقالته"

وتقول اوساط سياسية في اسلام اباد ان الحكومة تعرف ان استخدام القوة لاعتقال خان مجازفة خطيرة في ظل الاوضاع الحساسة التي تشهدها باكستان بتزايد الهجمات الارهابية لحركة تحريك طالبان النسخة الباكستانية لطالبان الافغانية .

وجدير بالذكر ان عمران خان متهم بعدم تسليم هدايا خارجية لخزانة الدولة وبتهديد احد القضاة. حزب تحريك انصاف بزعامة خان يفند هذه الاتهامات مؤكدا انها مفبركة تماما لوضع نهاية للحياة السياسية لعمران خان .