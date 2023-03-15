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شاهد.. المستجد في قضية 'سلامة' والقضاء اللبناني

الأربعاء ١٥ مارس ٢٠٢٣ - ١٢:٢٢ بتوقيت غرينتش

ادعت وزارة العدل اللبنانية على كل من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا سلامة ومتورطين آخرين في إطار تحقيقات بقضايا اختلاس وتبييض أموال.

العالم - مراسلون

وطلبت الوزارة من القضاء توقيف سلامة وشقيقه، وحجز أملاكهما، وتجميد حساباتهما المصرفية، وإصدار قرار ظني بحقهما تمهيدا لمحاكمتهما أمام محكمة الجنايات في بيروت. وكان من المقرر أن يمثل سلامة أمام القضاء اليوم، لكن قاضي التحقيق أرجأ جلسة الاستماع لإفادة سلامة الى يوم غد الخميس.

وسلامة متهم بارتكاب جرائم الرشوة والتزوير، وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرب الضريبي.

وقال مراسل قناة العالم الاخبارية، إن الوفد الاوروبي كان من المقرر ان يحضر جلسة محاكمة رياض سلامة للاستماع الى اقواله بحضور قاضي التحقيق اللبناني الاول شربل ابو سمره رغم محاولة وكلاء سلامة لفصل الادعاء اللبناني عن الاوروبي المقدم ضد سلامة.

المزید من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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