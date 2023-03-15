محكمة باكستانية تعلق أمر اعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان

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وأفادت وسائل إعلام باكستانية بأن "قاضيا في محكمة لاهور العليا أصدر قرارًا يأمر فيه قوات الأمن بتعليق إجراءاتها لاعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان حتى الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي من صباح يوم غد الخميس الموافق 16 مارس/ آذار".

وطلب قاضي المحكمة "انتظار ما ستعلنه محكمة إسلام آباد العليا بشأن الالتماس الذي قدمه الفريق القانوني لعمران خان لإلغاء مذكرة الاعتقال ضده في ما يعرف بقضية الهدايا".

في هذه الأثناء، قال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، أمام أنصاره، إن "محاولة اعتقاله مؤامرة لمنعه من خوض الانتخابات"، على حد قوله.

وكانت محكمة باكستانية أصدرت، في فبراير/ شباط الماضي، أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء السابق عمران خان لمحاكمته في قضية تُعرف باسم "توشاخانا"، حيث اتُهم بتضليل المسؤولين بشأن هدايا تلقاها أثناء شغله منصبه.

وذكرت صحيفة "داون" الباكستانية أن المحكمة أصدرت مذكرة توقيف غير قابلة للإفراج بكفالة ضد رئيس الوزراء السابق عمران خان"، مضيفةً أن "أنصار خان تجمعوا بكثافة خارج مبنى المحكمة لدعمه".

و"توشاخانا" هي دائرة حكومية لحفظ الهدايا التي يتلقاها رجال الدولة من الدول الأجنبية، فيما يتوجب على المسؤولين الحكوميين التصريح عن جميع الهدايا التي يتلقونها.



يذكر أنه، في 9 أبريل/ نيسان 2022، أطاح البرلمان الباكستاني برئيس الوزراء آنذاك عمران خان في تصويت بحجب الثقة، ونجح الاقتراح بالإجماع بأغلبية 174 صوتا مقابل لا شيء.