تقرير أمريكي يكشف استعداد الولايات المتحدة لقصف تايوان

العالم - الأميركيتان

وقال وبرت أوبراين، الذي عمل مستشارا للأمن القومي في إدارة ترامب، إن الولايات المتحدة ستدمر مصانع تايوان لأشباه الموصلات، وإن حلفاءهم لن يتركوا تلك المصانع تقع في أيدي الصينيين، بحسب تقرير لموقع "إنسايدر".

تعتبر شركة Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) أكبر شركة لتصنيع الرقائق في العالم، وتشكل ما يقدر بنحو 90% من سوق المعالجات المتقدمة. وتنتج الشركة رقائق لمعظم الأجهزة والمعدات مثل الهواتف والسيارات التي يتم استخدامها كل يوم، كما يتم استخدام الرقائق الأكثر تقدمًا التي تنتجها الشركة المصنعة في التكنولوجيا المتقدمة للغاية مثل التعلم الآلي والصواريخ الموجهة.

وقال أوبراين إنه في حال سيطرت الصين على هذه المصانع، فإن البلاد ستكون "مثل منظمة أوبك الجديدة لرقائق السيليكون"، مضيفا أن الصين ستكون قادرة على "السيطرة على الاقتصاد العالمي".

وقارن المستشار السابق قيام الولايات المتحدة بتدمير المصانع بأمر رئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل بتدمير الأسطول البحري الفرنسي خلال الحرب العالمية الثانية بعد استسلام فرنسا لألمانيا.

وتعد شركة "أبل" أكبر عملاء "TSMC"، وتنتج الشركة المصنعة معظم معالجات الهواتف الذكية البالغ عددها 1.4 مليار في العالم. وحوالي 60% من وحدات التحكم الدقيقة الأبسط التي يستخدمها صانعو السيارات.

وأضاف التقرير أنه على الرغم من أن الكثير من البحث والتطوير لأشباه الموصلات يحدث في الولايات المتحدة، إلا أنه في السنوات الثلاثين الأخيرة كان هناك توجها بالاستعانة بمصادر خارجية للتصنيع، كما قال ويليام آلان راينش، كبير المستشارين في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية.

ووصف راينش الوضع قائلا: "إنك تبني مصنعًا كبيرًا وتدير هذه الأشياء بالآلاف، وتقوم بذلك في بلد منخفض الأجور وغير متحالف وربما ليس لديه متطلبات بيئية وتحتفظ بكل التصميمات وبروتوكول الإنترنت في المنزل وتقوم بجميع أعمال المبيعات والتسويق والخدمات في المنزل، هذا هو المكان الذي تجني فيه المال".

وردّ المدير العام لمكتب الأمن القومي التايواني، تشين مينغ تونغ، على هذه التصريحات قائلا إنه لن يكون من الضروري للولايات المتحدة تدمير مصانع أشباه الموصلات في تايوان في حالة الغزو، لأن النظام مندمج بالفعل بعمق في سلسلة التوريد العالمية، مما يعني أنه يمكن للولايات المتحدة والدول الأخرى إيقاف الإنتاج دون تدمير المصانع فعليًا.

وأضاف تشين، على سبيل المثال، إن شركة "TSMC" لن تكون قادرة على إنتاج رقائق معينة من دون مكونات من المورد الهولندي "ASML"، مشيرا إلى أنه "حتى لو حصلت الصين على الدجاجة الذهبية، فلن تتمكن من وضع البيض الذهبي".