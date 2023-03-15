شاهد.. مباحثات في سويسرا بشأن الملف اليمني

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ايام قليلة ويدخل العدوان السعودي الاماراتي على اليمن عامة الثامن. لكن الامال في التوصل الى انهاء الحرب ووقف العدوان اصبحت مرتفعة خاصة واليمن منذ ما يقرب العام تعيش مرحلة اطلق عليها عملية خفض التصعيد بين الاطراف المتقاتلة.

ومع استمرار المفاوضات والمباحثات اليمنية السعودية في العاصمة العمانية مسقط بدات منذ ايام ولازالت مستمرة مفاوضات معقدة بشان الشق الانساني وملف الاسرى وذلك في قرية برن بالقرب من العاصمة السويسرية جنيف. مكتب الأمم المتحدة الذي يرعى المحادثات لم يكشف كثيراً عن التفاصيل، لكن الممثل الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ عبر عن أمله في أن تكون المناقشات جدية وصريحة للاتفاق على إطلاق سراح أكبر عدد ممكن من الأسرى مع بداية شهر رمضان المبارك. وذكرت مصادر يمنية ان فودا يمثل حكومة العليمي وكذلك ضباط سعوديين يناقشون مع وفد حكومة صنعاء ما تم التوصل إليه بخصوص ملف الأسرى في الجولة السادسة في عَمّان ومراجعة الكشوف وتصحيحها مشيرة أنه من المقرر تبادل قوائم جديدة لمحاولة رفع الأعداد المتفق عليها، ومناقشة بقية الكشوف أملاً في تنفيذ الاتفاق كما يفترض.

دوليا ايضا وفي اطار المساع الاقليمية ناقش المبعوث الاممي الى اليمن هانس غروندبرغ مع وزير الخارجية الايرانية حسين امير عبداللهيان فرص السلام في اليمن حيث اكدت ايران على لسان وزير خارجيتها دعم طهران لاستمرار وقف إطلاق النار، ورفع الحصار الإنساني وتسوية الأزمة سياسيا. كما اكد دعم جمهورية إيران الإسلامية لأي حوار من شأنه الاسهام في ضمان السلام والاستقرار في اليمن'. واعلن دعمه لجهود الأمين العام للأمم المتحدة وإيفاد ممثل خاص لمتابعة هذا الموضوع.

وفي ظل الاتهامات اليمنية الصريحة لواشنطن حول عرقلتها للمباحثات والمفاوضات التي انطلقت منذ ما يقرب العام اعلنت واشنطن ان مبعوثها الخاص لليمن تيم ليندركينج بدا جولة جديدة في المنطقة، ستشمل السعودية وسلطنة عمان، لمواصلة ما اسماه الجهود المكثفة للبناء على الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة وتعثر تجديدها. هذا وتتهم صنعاء الادراة الامريكية بالتدخل السلبي في المفاوضات وسعيها الى فرض اجندتها وتدخلاتها على جميع الملفات.