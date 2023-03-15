الأربعاء ١٥ مارس ٢٠٢٣
٠٥:٠٣ GMT
فارسی
البث المباشر

الخطيب: حرب الغرب الناعمة على شعوبنا ستفشل بفعل مناعة الأمة

الخطيب: حرب الغرب الناعمة على شعوبنا ستفشل بفعل مناعة الأمة
الأربعاء ١٥ مارس ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٤ بتوقيت غرينتش

أكد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان الشيخ علي الخطيب، أنّ الحرب الناعمة التي يشنها الغرب على شعوبنا، ستفشل بفعل مناعة الأمة، وتمسكها بقيمها الدينية والأخلاقية.

العالم_لبنان

وخلال لقائه اليوم الاربعاء وفدًا من جمعية الارشاد والاصلاح، أكد الشيخ علي الخطيب على أنّ خدمة الناس من خلال هدايتهم وإرشادهم وحل مشاكلهم الاجتماعية، من أفضل الاعمال التي يتقرب فيها العبد الى ربه، ونحن ندعمها وندعو الى تعميمها في مختلف المناطق اللبنانية.

ورأى أنّ دور الحوزات والجمعيات والمراكز الدينية الإسلامية والمسيحية في رفد المجتمع بالنخب الثقافية ونشرها للقيم الأخلاقية والوطنية، أسهم في الحد من الهجمة الثقافية لمجتمعاتنا ومواجهة الفساد والفتن والدعوات الى الانحلال والرذيلة، لافتًا إلى ضرورة تفعيل التعاون بين الجمعيات والمراكز التي تعنى بالأسرة، ووضع برامج تنفيذية وخطوات وعملية لتحصين أفرادها.

روابط ذات صلة

لبنان..وكيل 'سلامة' يؤكد حضوره غدا لجلسة الاستجواب في قصر العدل

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بريطانيا ترفع ميزانية الدفاع بمقدار 13 مليار دولار على مدى 5 سنوات مقبلة

وزير الدفاع السوري يبحث مع نظيره الروسي التعاون العسكري بين البلدين

اتصالات مصرية - أردنية مكثفة تستبق اجتماعا أمنيا في شرم الشيخ

الخطيب: حرب الغرب الناعمة على شعوبنا ستفشل بفعل مناعة الأمة

أردوغان يؤكد التزام بلاده بتعهدها فيما يتعلق بانضمام فنلندا للناتو

شاهد.. مباحثات في سويسرا بشأن الملف اليمني