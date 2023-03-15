الخطيب: حرب الغرب الناعمة على شعوبنا ستفشل بفعل مناعة الأمة

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وخلال لقائه اليوم الاربعاء وفدًا من جمعية الارشاد والاصلاح، أكد الشيخ علي الخطيب على أنّ خدمة الناس من خلال هدايتهم وإرشادهم وحل مشاكلهم الاجتماعية، من أفضل الاعمال التي يتقرب فيها العبد الى ربه، ونحن ندعمها وندعو الى تعميمها في مختلف المناطق اللبنانية.



ورأى أنّ دور الحوزات والجمعيات والمراكز الدينية الإسلامية والمسيحية في رفد المجتمع بالنخب الثقافية ونشرها للقيم الأخلاقية والوطنية، أسهم في الحد من الهجمة الثقافية لمجتمعاتنا ومواجهة الفساد والفتن والدعوات الى الانحلال والرذيلة، لافتًا إلى ضرورة تفعيل التعاون بين الجمعيات والمراكز التي تعنى بالأسرة، ووضع برامج تنفيذية وخطوات وعملية لتحصين أفرادها.