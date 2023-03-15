سقوط درون أميركية في البحر الأسود وموسكو تنفي استهدافها

العالم – خاص بالعالم

تتجه الاوضاع الميدانية في منطقة البحر الاسود الى مزيد من التأزم على خلفية سقوط أو اسقاط طائرة درون اميركية بعد مطاردتها من قبل طائرات سوخوي روسية بينما كانت تقوم بأعمال الدورية في اجواء المياه الدولية ..

الحادث اشعل المواقف بين واشنطن وموسكو التي نفت أن تكون مقاتلاتها قد اصطدمت بمسيرة أميركية فوق البحر الأسود، ما أدى الى سقوطها بحسب الادعاء الاميركي.وزارة الدفاع الروسية اوضحت ان سلاح الجو رصد مسيرة أميركية من نوع 'ام كيو تسعة ريبر' كانت متجهة نحو أجواء القرم المحظورة في البحر الأسود، ما استدعى اعتراضها من قبل مقاتلتين روسيتين دون أن تصدماها..واوضحت الوزارة إن المسيرة الأميركية سقطت نتيجة مناوراتها الحادة.

واثر الحادث أعلنت واشنطن، استدعاء السفير الروسي، أناتولي أنطونوف، مدينة قيام طائرة روسية بعمل وصفته بالمتهور عندما اصطدمت بإحدى طائراتها المسيرة فوق البحر الأسود، مما أدى إلى تدمير الطائرة الأميركية.السفير انطونوف اكد ان روسيا لا تريد مواجهة مع الولايات المتحدة،لكنه دعا واشنطن إلى وقف عمليات التحليق العدائية قرب الحدود الروسية ..

وتعليقا على الحادث ، قال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي إنه جرى إطلاع الرئيس الأميركي جو بايدن على التفاصيل .وأضاف ان حادث الطائرة بدون طيار كان غير آمن وغير احترافي ومتهورا.بينما قالت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأميركية هالة غريط إن حادث اصطدام مقاتلة روسية، بطائرة أميركية مسيرة فوق البحر الأسود وإسقاطها، من الممكن أن يؤدي إلى تصعيد غير مقصود بين البلدين.

وعزز حادث اسقاط الطائرة الاميركية التجسسية في مياه البحر الاسود المخاوف من انزلاق الاوضاع الى مواجهة عسكرية مباشرة بين موسكو والغرب،المتوترة اصلا ،لا سيما وان الاوضاع في اوكرانيا تؤكد انخراط واشنطن وحلفاءها الغربيين في مواجهة موسكو عبر الدعم اللامحدود بالاسلحة والعتاد للقوات الاوكرانية ..فهل ترد واشنطن على ما تصفه بالاستفزازات الروسية؟وهل تقبل موسكو للطائرات الاميركية والغربية بالعبث في اجواء المناطق التي ضمتها روسيا في القرم والشرق الاوكراني؟ يثير الحادث الكثير من الأسئلة، ويمثل لحظة محفوفة بالمخاطر.