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زعيم أكبر حزب إسلامي في الجزائر يعلن نهاية ولايته

زعيم أكبر حزب إسلامي في الجزائر يعلن نهاية ولايته
الأربعاء ١٥ مارس ٢٠٢٣ - ٠٧:٠٢ بتوقيت غرينتش

أعلن عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم "أكبر حزب إسلامي في الجزائر"، اليوم الأربعاء، نهاية ولايته على رأس الحزب، مشيدا بـ”التجربة الرائعة” التي كانت له مع رئيس البلاد عبد المجيد تبون.

العالم - الجزائر

وانتخب مقري، البالغ من العمر 62 عاما، رئيسا لحركة مجتمع السلم في المؤتمر الخامس الذي جرى في أيار/مايو 2013.

وقال مقري، في تصريح للصحافة بعد لقائه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، “بطلب مني ولترسيخ تقاليد حضارية باعتبار أن مؤتمر حركة مجتمع السلم سيفتتح غدا والذي يعني نهاية عهدتي على رأس الحركة، فأردت أن التقي بالسيد الرئيس لأشكره على الأجواء الايجابية التي سادت بيننا كحزب معارض وبينه كرئيس للجمهورية الذي فتح صدره عبر كل هذه العهدة للحوار والنقاش حول قضايا البلد”.

وتابع “صدر الرئيس كان واسعا لوجهات النظر المخالفة. المرحلة كانت جيدة ستبقى في ذاكرتي، فمن باب الواجب ومن باب الأصول أن أطلب لقاءه لأشكره على هذه التجربة الرائعة التي فضيتها واللقاءات المفيدة التي كانت بيننا”.

وأضاف “أكرر للرأي العام شكري للسيد رئيس الجمهورية على هذه الفترة الرائعة”.

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