جوزيب بوريل يدعو للتصدي لعنف المستوطنين

العالم - آوروبا

وأكد بوريل في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي، حول التطورات في الکیان الإسرائيلي وفلسطين، أن الاتحاد الأوروبي بأعضائه كافة سيواصل العمل مع شركائه الدوليين، من أجل حل سلمي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأضاف أن الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة خطير، والعنف وصل إلى مستويات غير مسبوقة منذ عام 2005 مع عدد مروع من الضحايا، بمن فيهم الأطفال، وهو ما لا يمكن أن يستمر على هذا النحو.

وجدد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية التأكيد على أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، ويجب أن يتوقف توسعها، كذلك عمليات الهدم وإخلاء الفلسطينيين من منازلهم.

ودعا حكومة الإحتلال إلى التصدي بجدية لعنف المستوطنين المتطرفين، وأن تحاسب الجناة، وأن تكون عملياتها العسكرية متناسبة ومتوافقة مع القانون الدولي الإنساني.

وفي هذا الشأن، تطرق بوريل إلى لقائه في 13 شباط الماضي مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، والاتفاق معهما على العمل نحو حل قابل للتطبيق، من أجل إحياء مبادرة السلام (التسوية) العربية والبناء عليها، إضافة إلى مساهمة أوروبية في السلام.

وأضاف: الاتحاد الأوروبي منخرط في البحث عن السلام (التسوية) في الشرق الأوسط، وأنها أمر يهمنا.

يذكر ان ما يسمى بـ"حل الدولتين" هو ضحك على ذقون السذج من البسطاء كونه يشكل اعترفا ضمنيا بالوجود الاحتلالي للصهاينة ويعطيهم شرعية مخادعة في اغتصاب ارض فلسطين.