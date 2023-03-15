مدير مطار صنعاء: الحركة الجوية للمطار لازالت رهن تعنت دول العدوان

العالم - اليمن

وقال الشايف في تصريح للمسيرة اليوم الأربعاء، إن العدوان عطل كل مظاهر الحياة في المطار وما سلم من الاستهداف لم يسلم من الحظر والتعطيل.

ولفت إلى أن تحالف العدوان عمل على تعطيل مطار صنعاء على مرحلتين ما بعد مارس 2015 بتسيير رحلتين مقيدتين عبر مطار بيشة السعودي، ثم الإغلاق التام في أغسطس 2016 حتى توقيع الهدنة المؤقتة.

فيما أوضح المراقب الجوي بمطار صنعاء على العزيري، إنه قبل 3 ساعات من الغارة الأولى على المطار تفاجأنا بإلغاء رحلات طيران المصرية والتركية والأردنية وذلك أثار الشكوك لدينا.

وذكر أنه عند الساعة الواحدة و35 دقيقة صبيحة 26 مارس 2015م تفاجأ طاقم المطار بأول غارة على مدرج مطار صنعاء وأخرى على مخزن، لينطفئ المطار بشكل كامل.

من جانبه، أكد محمد الراعي - مرشد أرضي بمطار صنعاء-، أن لحظة الغارات الأولى للعدوان كانت صالات المطار مكتظة بالمسافرين والذين أصيبوا بحالة من الرعب والخوف الشديد.

في السياق ، أكد وكيل الهيئة العامة للطيران المدني رائد جبل، أن مطار صنعاء الدولي يعمل حالياً للأمم المتحدة فقط، مشيراً أنه تحّول من مطار يخدم اليمنيين إلى مطار يخدم الأمم المتحدة وموظفيها، جراء استمرار القيود المفروضة عليه من تحالف العدوان.

وقال رائد جبل، إن مكتب المبعوث الأممي يسير من 3 إلى 5 رحلات يومياً عبر مطار صنعاء لنقل موظفيه، فيما يتم تسيير 3 رحلات أسبوعياً فقط لملايين اليمنيين المحتاجين للسفر.