الخميس ١٦ مارس ٢٠٢٣
٠٧:٣٢ GMT
فارسی
البث المباشر

الرئيس السوري: المناطق الجديدة التي ضمتها روسيا تعود لها بحكم التاريخ

الرئيس السوري: المناطق الجديدة التي ضمتها روسيا تعود لها بحكم التاريخ
الخميس ١٦ مارس ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٦ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس السوري بشار الأسد، اعتراف دمشق بالحدود الجديدة لروسيا، لافتا إلى أن المناطق التي ضمتها روسيا مؤخرا تعود لها بحكم التاريخ.

العالم - سوريا

وفي مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" قال الرئيس السوري: "اعترفنا بهذه المناطق قبل أن تنضم إلى روسيا، وعندما كان هناك استفتاء وأعلنت الاستقلال اعترفنا بها، وحتى قبل أن يحدث هذا الاستقلال، واستقبلت وفدا من دونباس قبل الحرب بعدة أشهر قلت لهم نحن مستعدون للاعتراف بكم من الآن".

وأضاف أنه "لاحقا قلنا لهم نحن اعترفنا بكم حتى قبل روسيا، إذا هذا الموضوع بالنسبة لنا واضح منذ البداية، ونحن في مواقفنا لا نتردد، سوريا مواقفها واضحة وفي نفس الوقت حاسمة، ولدينا قناعة بهذا الموضوع، ليس من أجل الصداقة مع روسيا فقط، وإنما لأن هذه الأراضي هي أراض روسية، ومعروف هذا الشيء عبر التاريخ، ونقلت إلى أوكرانيا ربما منذ حوالي 100 عام أعتقد أيام لينين، وفيها مواطنون روس، وهناك حقائق على الأرض تدل على أنها أراض روسية، ونحن مقتنعون بهذا الموقف".

روابط ذات صلة

الأسد خلال لقاء مع بوتين يجدد موقف سوريا ضد حركة نازية

الرئيس السوري يضع إكليلاً من الورود على ضريح الجندي المجهول في موسكو

الرئيس الأسد يصل موسكو لإجراء محادثات مع بوتين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بري: إطالة الشغور الرئاسي سيكون له تداعيات كارثية 

قطار يحمل مواد خطرة يخرج عن مساره في ولاية أريزونا الأمريكية

شاهد.. الرئيس السوري يحسم مصير اللقاء مع الرئيس التركي

الامم المتحدة تصف زيارة مبعوث غوتيريش الى طهران ايجابية

وزير الصناعة الافغاني بالوكالة يؤكد على اهمية الاستثمار في منظمة تشابهار

الرئيس السوري: وجود روسيا في سوريا له أهمية مرتبطة بتوازن القوى في العالم