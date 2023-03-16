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شمخاني: يمکننا ان نشهد تحولات في العلاقات الثنائية ومتعددة الجوانب اذا وصلت دول المنطقة الی قناعة ان السعي هو السبيل لايجاد منطقة قوية

الخميس ١٦ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٦ بتوقيت غرينتش

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شمخاني: لا يمكنها تحقيق الأمن والاستقرار إلا عبر إنشاء منطقة قوية

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